Detiene Operativo Conjunto a dos hombres en vehículo con series alteradas y posesión de cristal

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación que participan en un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, detuvieron a dos hombres por posesión de un vehículo con números de serie alterados y droga conocida como cristal.

La acción policial se llevó a cabo la mañana este jueves 23 de julio, en las calles Américas y Colombia de colonia CTM, en la ciudad de Cuauhtémoc

Los detenidos se identificaron como Santiago V. M., de 42 años de edad y Alfredo C. I., de 30 años de edad, el último en mención traía consigo un envoltorio de plástico transparente que contenía 3.7 gramos de cristal.

En la revisión del vehículo que tripulaban, de la marca Dodge, línea Durango, modelo 2005, los agentes ministeriales se percataron que tiene alteraciones en los números de serie.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).