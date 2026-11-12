Detiene FGE a tres masculinos con droga durante cateo en la colonia Pacífico

La Fiscalía General del Estado, a través de sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvo a tres masculinos por delitos contra la salud, durante el cateo a un domicilio ubicado en la calle 16 y Avenida 20 de noviembre de la colonia Pacifico, en la ciudad de Chihuahua.

En la intervención efectuada la noche de ayer miércoles, en seguimiento de una investigación ministerial a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, se detuvo a Emilio R. L., Marco Antonio P. E., y Osrael Rafael A. M., 44, 22 y 43 años de edad, respectivamente.

La orden de cateo cumplimentada, permitió asegurar el inmueble, así como una bolsa de plástico transparente que contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la marihuana, con un peso de 50 gramos, 19 pipas de cristal, 100 jeringas hipodérmicas para insulina, 43 empaques con papel para envoltorio, una báscula gramera, y un DVR.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).