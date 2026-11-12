Formula FGE imputación a detenido por agresión con arma blanca a tres víctimas en la colonia Lomas del Santuario

La Fiscalía General del Estado, formuló imputación en contra de David Alberto G. S., por homicidio en grado de tentativa, cometido a un masculino, y por lesiones dolosas, a dos femeninas, en la ciudad de Chihuahua.

En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, hizo del conocimiento al imputado que se le atribuyen los delitos cometidos el pasado lunes 9 de noviembre, en un domicilio de la calle Ortiz Mena, en la colonia Lomas del Santuario.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado agredió con un arma blanca a las tres víctimas, hechos por los que fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó para mañana viernes 13 de noviembre, la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica.

Con el trabajo realizado por esta representación social, se busca castigar al agresor y otorgar justicia y tranquilidad a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).