Detiene AEI y Sedena a dos masculinos con drogas en Cuauhtémoc

• Uno de los detenidos circulaba en una motocicleta con alteraciones en el número de serie

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, detuvieron en flagrancia a dos masculinos por delitos contra la salud, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Al realizar un recorrido por la calle Hidalgo, entre séptima y novena, solicitaron a una persona que se identificó como Endar Arnoldo G.L., de 29 años de edad, que accediera a una revisión, encontrándole entre sus pertenencias envoltorios de plástico que contenían 10 gramos de cocaína, y 07 envoltorios que contenían 06 gramos de cocaína en piedra.

En otra intervención, en las calles 92 y Tenochtitlán de colonia Tierra Nueva, detuvieron a Yahir C. H., de 24 años de edad, ya que traía entre sus pertenencias un envoltorio con 13 gramos de cristal, además tripulaba una motocicleta de la marca Italika, línea FT 150, modelo 2015, color negro con rojo, que presentaba alteraciones en el número de serie del motor.

Los masculinos detenidos, la droga, así como la motocicleta fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Narcomenudeo.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).