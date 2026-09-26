Detiene AEI a sujeto que era buscado por incumplimiento de las obligaciones alimentarias en Parral

•⁠ ⁠En la ciudad de Chihuahua se le cumplimentó la orden de aprehensión

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Juan Jonathan M.Y., quien aparece como probable responsable del delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido dejó de proporcionar los medios y recursos necesarios para el desarrollo y manutención de sus dos hijos, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, en hechos ocurridos en la ciudad de Parral.

Las indagatorias permitieron establecer que Juan Jonathan M.Y., se encontraba en la ciudad de Chihuahua, en donde con el apoyo de las autoridades locales, se le cumplimentó el mandamiento judicial girado por un Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo.

Tras su aprehensión, Juan Jonathan M.Y. fue trasladado a la ciudad de Parral, en donde quedó a disposición del Órgano jurisdiccional para ser llevado a la audiencia en donde el Ministerio Público formulará imputación en su contra.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar por dar cumplimiento al derecho de una manutención digna para los hijos e hijas de las familias chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).