Detiene AEI a masculino por violencia familiar en Villa Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Oscar Eduardo J. S. persona de 33 años de edad, que aparece como probable responsable del delito de violencia familiar agravada, cometida en perjuicio de dos víctimas en la ciudad de Chihuahua.

La orden de aprehensión girada en contra del citado masculino fue cumplimentada en la colonia Villa Juárez, quedando a disposición de la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal.

Será llevado a audiencia inicial en donde agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, harán de su conocimiento que se le atribuyen actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a las víctimas, en hechos registrados el presente año.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)