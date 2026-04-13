Detectan supuesto mensaje oculto en imagen de Donald Trump

La polémica volvió a encenderse en torno a Donald Trump tras difundirse una imagen en la que aparece representado como Jesucristo, pero con un inquietante giro: el propio presidente de Estados Unidos habría modificado la obra original para colocar la cabeza de Baphomet en el centro.

El gesto, surgido tras un intercambio con el papa León XIV, desató interpretaciones sobre un mensaje oculto y abrió debate en redes sociales sobre idolatría, símbolos esotéricos y el uso de la inteligencia artificial.

Mensaje oculto en la imagen de Donald Trump como Jesucristo

Tras dichos entre Donald Trump y el papa León XIV que llevó a una imagen del presidente de Estados Unidos como Jesucristo, se encontró que decidió colocar la cabeza de Baphomet en la edición.

Según un post en X, la imagen original fue publicada por el escritor Nick Adams, donde colocó a personas del ejército en el cielo.

Sin embargo, en la edición que compartió Donald Trump, se asegura que cambió al soldado del centro por “un demonio” porque decidió que “sería prudente alterarla”.

Donald Trump editó su imagen como Jesucristo y puso un demonio. (@MaRy_JaNe1209)

Donald Trump editó su imagen como Jesucristo y puso un demonio. (@MaRy_JaNe1209)

Asimismo, otro usuario en X externó que el demonio que aparece en la imagen de Donald Trump como Jesucristo es la cabeza de Baphomet, así como “una antorcha iluminada” en el centro.

Cabeza de Baphomet que Donald Trump colocó en su imagen como Jesucristo. (@Red_Pill_US)

Cabeza de Baphomet que Donald Trump colocó en su imagen como Jesucristo. (@Red_Pill_US)

Cabeza de Baphomet que Donald Trump colocó en su imagen como Jesucristo. (@Red_Pill_US)

La cabeza de Baphomet es un icono esotérico conocido también como “la cabra satánica” y representa la dualidad entre el espíritu, la materia y el “conocimiento prohibido”.

Por otra parte, la antorcha que se colocó sería signo de la inteligencia.SorprendenteDetectan supuesto mensaje oculto en imagen de Donald Trump como JesucristoEstilo de vidaDibujos de patito de papel para colorear: 10 plantillas bonitas para imprimirEstilo de vidaOración para el Día de la Santa Cruz y rezar el 3 de mayo

La imagen original de Donald Trump como Jesucristo

Donald Trump habría modificado la imagen que Nick Adams hizo en febrero de 2026 poniéndolo como Jesucristo, siendo esta la original.

En la imagen creada por Adams, nuevamente hace idolatría sobre el presidente de Estados Unidos, manifestando que está sanando al país.

“América ha estado enferma durante mucho tiempo. El presidente Trump está sanando esta nación”.Nick Adams, escritor.