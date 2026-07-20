Destaca SSPE 60 mil litros de hidrocarburos asegurados y 4 detenidos

– La coordinación con autoridades federales y el uso de la Plataforma Centinela permitieron recuperar dos tractocamiones con reporte de robo y detener a cuatro personas

Como parte de la estrategia permanente para combatir el robo y traslado ilegal de hidrocarburos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, informó que durante el mes de julio fueron asegurados dos tractocamiones cisterna en la ciudad de Chihuahua, con un total de más de 60 mil litros de combustible de presunta procedencia ilícita retirados de circulación.

En la primera intervención, elementos de la SSPE aseguraron un tractocamión que transportaba 27 mil 900 litros de hidrocarburo, además de lograr la detención de tres personas presuntamente relacionadas con estos hechos.

Posteriormente, en un segundo operativo realizado en coordinación con la Defensa Nacional, fue asegurado otro tractocamión cisterna que transportaba 32 mil 296 litros de gasolina, además de la detención de un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Baja California.

En ambos casos, la Plataforma Centinela permitió confirmar que las unidades contaban con reporte de robo, mientras que especialistas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron los análisis correspondientes para verificar la naturaleza del combustible asegurado.

Con estas acciones, durante julio la SSPE retiró de circulación más de 60 mil litros de combustible de presunta procedencia ilícita, evitando su comercialización y afectando las operaciones de quienes participan en este tipo de delitos.

Desde el inicio de la actual administración, en septiembre de 2021, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha logrado la detención de 15 personas relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos, ha concretado 12 aseguramientos relevantes, decomisado 12 vehículos utilizados para estas actividades ilícitas y asegurado más de 253 mil litros de hidrocarburos, resultados obtenidos gracias a la coordinación con autoridades federales y al uso de herramientas tecnológicas como la Plataforma Centinela.

El secretario Gilberto Loya destacó que el combate al robo y traslado ilegal de hidrocarburos continúa siendo una prioridad para la SSPE, mediante operativos conjuntos, inteligencia policial y tecnología que permitan proteger el patrimonio nacional y fortalecer la seguridad en el estado.