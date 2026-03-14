Despliega FGE operativo de proximidad y búsqueda por caso de infanticidio

Participaron corporaciones de los tres órdenes de Gobierno

En seguimiento a una carpeta de investigación, la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, desplegó un operativo de proximidad y búsqueda en el área de los kilómetros, en Ciudad Juárez.

Operativo efectuado este sábado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en conjunto con diversas corporaciones policiales y la Comisión Local de Búsqueda,

El objetivo fue la búsqueda de indicios que ayuden a esclarecer los hechos en torno a la localización del cuerpo sin vida de un menor de edad, la noche del pasado martes 10 de marzo, cerca del cruce de la Carretera Casas Grandes y calle Segunda, en la colonia Kilómetro 27.

Durante las acciones policiales que se desarrollaron este día, se contó con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Ejército Mexicano, con quienes se recorrieron diversas colonias aledañas a la zona para buscar indicios, testigos, cámaras u objetos relacionados.

Además, se difundió la pesquisa del retrato hablado de la víctima, a fin de localizar a familiares o conocidos que aporten información para individualizar al niño, por lo que, en este sentido, se entrevistó a vecinos y líderes de colonia del sector.

Asimismo, se verificaron hospitales y centros de salud de la localidad.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de esclarecer este hecho y dar con el o los responsables.