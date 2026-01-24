Desfilan con orgullo las y los deportistas ganadores del Premio Teporaca 2025

Deportistas del Municipio de Chihuahua, ganadores del Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte “Teporaca” expusieron con orgullo sus estatuillas en el desfile que se realizó este sábado por las calles del centro de la ciudad; un contingente que encabezaron las ganadoras de oro y plata, Victoria Chávez de tochito bandera y Mía Michelle Gómez de ráquetbol.

El evento organizado por el Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en colaboración con la Asociación de Cronistas Deportivos “Pancho Cano” A.C., entregaron los reconocimientos a las y los ganadores al finalizar el desfile.