DESEC incluirá en “Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad 2027” entrega-recepción de obras del Estado

El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC), Jorge Cruz Camberos dio a conocer que tras una reunión con la mandataria estatal, Maru Campos se propone un proceso de entrega recepción de proyectos de infraestructura del Estado, esto ante las próximas elecciones y cambios de gobierno.

En este sentido el líder de DESEC comentó que es prioridad el desarrollo económico para el estado, pero la infraestructura debe de ser otro concepto en el cual se trabajará para el nuevo “Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad”, ahora de la mano de la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICSP).

“Estábamos dejando atrás los problemas sociales, y hoy por hoy nos reunimos con la gobernadora porque vamos hacer una propuesta para que a través del PICS tener una propuesta de competitividad y una entrega recepción en temas de infraestructura, sobre todo en el tema de hospitales, seguridad, carreteras, temas de infraestructura ahora con el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN)”, comentó.

Señaló que aún están en un proceso de análisis para la creación del nuevo pacto ante las elecciones del 2027, la prioridad será el desarrollo de infraestructura, si seguimiento, cuando llegue un nuevo gobierno dé la continuidad a los proyectos de desarrollo económico y de infraestructura necesaria para el estado.