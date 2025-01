Zverev avanza a las semifinales del Abierto de Australia

El tenista alemán Alexander Zverev, número dos del mundo, avanzó a las semifinales del Abierto de Australia al imponerse (7-6,7-6,2-6,6-1) ante el estadunidense Tommy Paul.

“Tenía mucha incertidumbre viniendo a este torneo. Por un problema en el brazo no tuve la preparación que hubiera querido, pero he jugado bien en los primeros partidos y eso me ha dado confianza para estas batallas”, comentó Zverev.

Con este triunfo, el alemán jugará su novena semifinal de un Grand Slam y lo impulsa en la lista de jugadores activos con más clasificaciones a esta ronda de este tipo de torneos.