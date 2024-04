Vuelven las caretas blancas a cascos de los Cleveland Browns

Los Cleveland Browns apuntan a un regreso a sus días de gloria, con un cambio leve al uniforme para la próxima temporada.

La franquicia de Cleveland anunció el miércoles que traerán de regreso las caretas blancas a los cascos, como portó la franquicia durante sus años exitosos en los 1980s. Cleveland portó máscaras cafés durante la temporada pasada.

so fresh and so clean, clean 🧼 pic.twitter.com/LcIAsNKVBI

— Cleveland Browns (@Browns) April 17, 2024