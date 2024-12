Toluca despide al técnico portugués Paiva tras eliminación en torneo

Ciudad de México. El club de futbol Toluca despidió este miércoles al director técnico portugués Renato Paiva, cuatro días después de la eliminación del equipo en los cuartos de final del torneo Apertura del futbol mexicano.

Los Diablos Rojos de Toluca se despidieron el sábado del torneo Apertura tras perder en casa 2-0 en el partido de vuelta por los cuartos de final y registrar una derrota global de 4-0.

«Tras terminar la participación de los Diablos Rojos en el torneo Apertura 2024, el Deportivo Toluca informa que también concluye el proyecto del director técnico Renato Paiva al frente del primer equipo varonil», informó el club en un comunicado.

«Nuestra institución agradece a Renato Paiva y a su cuerpo técnico que desde el momento en que se integraron se han conducido de manera profesional, poniendo a disposición del club su gran capacidad y experiencia. Sobre todo, agradece el futbol y la entrega que hicieron que equipo y afición se ilusionaran con la conquista del tan ansiado título 11», agregó.

Paiva llegó a Toluca en diciembre de 2023 en sustitución de Ignacio Ambriz, y al frente del equipo registró 22 triunfos, 12 empates y cinco derrotas.

«Sabemos que los resultados en esta Liguilla no fueron los que esperábamos, el esfuerzo, el trabajo y la ilusión estuvieron presentes, pero los resultados no fueron los que se esperaban. Toluca es un club con una historia llena de gloria y no descansaremos hasta que esa historia siga siendo escrita con letras doradas», apuntó el club.

Medios locales señalan al argentino Antonio Turco Mohamed como uno de los candidatos más fuertes para ser el próximo director técnico de Toluca.