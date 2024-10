Tiene Aguirre una misión importante con la Selección

Javier Aguirre detecta el convencimiento del futbolista al representar a la Selección Mexicana. Ya nada más le falta convencer a la afición.

Aunque ayer ya quedaban pocos boletos para el partido contra Valencia (20:00 horas en el estadio del Puebla), esa situación era impensable hace unos años.

El rival, antepenúltimo de LaLiga y que prácticamente trae una plantilla B, tampoco ayuda mucho, pero aun así el «Vasco» ve a sus jugadores entusiasmados.»Rescatar las ganas de estar aquí. Daba la sensación que era una monserga venir a México: ‘nada más me critican’, ‘es un viaje larguísimo y no juego’. Me daba la sensación, desde fuera, como aficionado.

«Quizá rescatar el sentimiento de pertenencia, ‘orgullosamente quiero estar en la Selección’. Aquí, a fuerza ni los zapatos», mencionó.

Información de Agencia Reforma