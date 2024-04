The Messi Experience: el museo interactivo de Leo abre sus puertas en Miami

El astro argentino presenta su nuevo proyecto, una experiencia interactiva en la que podrás disfrutar de toda la carrera vivida por el astro argentino. Además, tendrá una gira mundial que pasará por ciudades como Buenos Aires, capital argentina en la que tanto aman al astro argentino.

«Embárcate en una experiencia única en la extraordinaria vida de Leo Messi. Prepárate para formar parte de su historia y ser testigo de todos sus sueños, desde sus comienzos en Rosario hasta su incesante búsqueda de la gloria eterna en la Copa del Mundo», anuncian desde la página oficial.

Experiencia interactiva e inmersiva

Explora 9 espacios especializados que combinan juegos interactivos y prácticas físicas diseñadas para enseñarte los secretos y destrezas del jugador más destacado a nivel mundial.

Tecnología a la última

La experiencia se enriquece con mapas de visualización de 360 grados, representaciones tridimensionales, vídeos y tecnología de inteligencia artificial, que se fusionan para ofrecer una inmersión completa en la vida y trayectoria de Messi.

Desafíos de la infancia – el sueño

Sumérgete en el terreno donde Messi solía jugar de niño, contempla una narrativa animada que retrata sus desafíos y triunfos desde su infancia con el encanto de un mural urbano, y luego alza la mirada al cielo para presenciar cómo el sueño de Messi comienza a cobrar vida.

Fotos y mercancía

Experimenta un momento de celebridad y entretenimiento con opciones para capturar imágenes, que incluyen tecnología avanzada de seguimiento facial para lograr el retrato ideal junto a la propia leyenda.

Siempre me esforcé por inspirar y conectar con la gente a través de mi pasión por el fútbolLionel Messi

«Estoy muy contento de ser parte de este proyecto que les permite a los fanáticos acercarse a mi recorrido tanto dentro como fuera de la cancha. a lo largo de mi carrera, siempre me esforcé por inspirar y conectar con la gente a través de mi pasión por el fútbol. Esta experiencia les va a dar la oportunidad única de revivir los momentos más inolvidables y sentir las emociones que marcaron mi camino», anuncia el futbolista.

La experiencia abrirá el próximo 25 de abril, de miércoles a sábado, con el siguiente horario: Miércoles, jueves y domingos de 10 a.m. a 8 p.m., viernes y sábados de 10 a.m. a 9 p.m. tendrá una duración de 75 minutos y sin restricciones de edad. El lugar es el Hangar Coconut Grove, 3385 Pan American Drive Miami, FL 33133 y no tiene restricción de edad.

Los precios comienzan en 29’90 dólares y, con el boleto, tienes suscripción de un mes al MLS Season Pass, la plataforma exclusiva para ver la liga de fútbol estadounidense y así poder ver los partidos del astro argentino.