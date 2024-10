Suspenden 2 años a Kiril Todorov

Primero fue desconocido como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) y ahora la Unidad de Integridad de World Aquatics (WA) suspendió por dos años a Kiril Todorov.

El organismo rector de los deportes acuáticos a nivel global anunció la inhabilitación de Todorov, quien se sigue ostentando como cabeza de la FMN pese a no tener el aval ni de la Conade ni del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Por presentarse con un cargo que ya no tiene, World Aquatics suspendió al ex federativo por dos años a partir del 29 de este mes y hasta el 29 de octubre de 2026, por lo que no puede participar en ninguna actividad vinculada con las disciplinas acuáticas, incluidos procesos electorales. Todorov puede apelar ante el TAS.Hace unas semanas, Todorov se presentó a la Conade para exponer al nuevo titular del organismo Rommel Pacheco, «la verdad de los hechos» sobre la acusación de irregularidades financieras y administrativas y por la cual está vinculado a un proceso, y también por las faltas estatutarias, normativas y técnicas por las que WA lo desconoció desde 2022.

Desde principios de 2022, los deportes acuáticos tricolores han estado supervisados por un Comité de Estabilización y el COM, instancias que llevaron el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

