Sin asiento en Red Bull, ¿qué sigue para Checo Pérez?

Luego de 14 años consecutivos en la Fórmula 1, Sergio Pérez se ha quedado sin asiento. Red Bull decidió romper el contrato que tenía el mexicano con ellos para correr en 2025 y la opción para 2026 y ahora el piloto tapatío deberá barajar sus opciones para el futuro inmediato, las cuales, por el momento, no incluyen ninguna posibilidad real de correr en la máxima categoría en la próxima temporada.

¿Qué opciones reales tiene Checo Pérez?

Antes de que se anunciara su salida de Red Bull se supo que tenía la posibilidad de seguir en la escudería en un rol secundario como embajador de la marca en los showruns que se organizan en el mundo y otros eventos de corte publicitario. Esto era, además de una posición incómoda para un piloto que hace unas semanas era el titular de uno de los equipos más importantes del mundo, algo que supondría la parte del trabajo que menos hace feliz a Checo: las activaciones comerciales y trato con medios.

El sueldo no era nada despreciable, a decir de la nota publicada por ESPN, se trataba de $8 millones de dólares.

Exploremos las posibilidades que le quedan a Checo, de acuerdo a lo que hemos podido hablar con el propio piloto mexicano y el panorama que presenta la F1. Acá sus chances en orden de menor a mayor conveniencia.

Retiro de la Fórmula 1, no de los autos del todo

Esta es la opción menos deseable de todas, pero no deja de estar latente por algunas circunstancias.

Checo Pérez ha sido muy consistente en aseverar que le quedaban, luego de 2024, máximo tres años en la F1, que no deseaba hacer ese trabajo mucho tiempo más porque sus hijos se acercaban a una edad en la que quería estar cerca de ellos y no perderse momentos importantes.

También, Checo comentó que una vez que dejara la F1 se iría tranquilo por haber dado lo mejor de sí mismo y que no vislumbraba ningún motivo para volver en otro rol diferente al de piloto titular y de nuevo unirse al ‘circo’ que recorre 24 fechas en un extenso calendario anual.

Por esto, y de no encontrar una opción atractiva para los próximos dos o tres años, no sería tan raro que Checo Pérez optara, un poco forzado por las circunstancias, por un retiro prematuro de la Fórmula 1, más no del automovilismo, ya que le llama la atención correr algo como las 24 Horas de Le Mans.https://www.instagram.com/reel/DDuhyclRBcb/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=540&rd=https%3A%2F%2Fespndeportes.espn.com&rp=%2Fdeporte-motor%2Ff1%2Fnota%2F_%2Fid%2F14559421%2Fcheco-perez-red-bull-que-sigue-f1-futuro#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A689.7000000029802%2C%22ls%22%3A291.5%2C%22le%22%3A642%7D

Año sabático con una opción para 2026

Nunca se sabe lo que puede pasar en una temporada de Fórmula 1 donde cinco equipos tendrán pilotos novatos y donde hay veteranos sin auto.

Si a Checo Pérez le propusieran regresar a la F1 en un auto que le parezca interesante, tendría que mantener su régimen de preparación física para intentar volver en 2026, mientras tal vez haría un sabático.

Ser piloto reserva o tener la posibilidad de sustituir a otro piloto a media temporada 2025

Hay algunos pilotos en la parrilla 2025 cuya posición no es la más sólida, ya sea porque son muy novatos o porque, con la competencia tan cerrada que se espera en todos los niveles del Campeonato de Constructores, ningún equipo se puede dar el lujo de tener un volante que no produce al nivel de las expectativas.

Tal es el caso del australiano Jack Doohan, quien tiene un Gran Premio de experiencia con Alpine y asumirá el asiento que dejó libre Estaban Ocon, quien fue dejado en libertad por el equipo francés y fue rescatado por Haas.

Se dice que Doohan está condicionado a mostrar un buen nivel en los primeros cinco GP’s de 2025 o de lo contrario, el colmilludo asesor de Alpine, Flavio Briatore tiene en la mira a Franco Colapinto, piloto argentino que deslumbró al internarse en la F1 en lugar de Logan Sargeant dentro de Williams.

Colapinto, además de talento y velocidad, trae bajo el brazo a todo un país que lo apoya incondicionalmente y con él un interesante grupo de patrocinadores que componen un paquete que, se dice, ronda los $20 millones de dólares. Eso es una combinación ideal, todo piloto debe tener carisma y ese carisma, por lo regular atrae inversiones que los equipos necesitan.

Pero Checo Pérez no es menos interesante, de pronto está en el mercado un piloto en plenitud, con muchísima experiencia, ganador de Grandes Premios y con un proyecto respaldado por empresas que quieren estar en la F1.

Por ello, con el ‘timing’ adecuado y un poco de buena fortuna, ver a Checo reingresar a la parrilla a media temporada no sería algo descabellado, si no, recordemos el caso de Kevin Magnussen, que al estar listo ha podido regresar a F1 hasta en dos ocasiones.

Interés del proyecto Cadillac F1 en Checo Pérez

Esta es seguramente la posibilidad más interesante y que más sentido puede hacer para ver de vuelta a Checo Pérez en la F1 en 2026, porque el equipo Cadillac, que ingresará como la escudería 11 de la parrilla tiene muy claros sus objetivos y qué tipo de pilotos quiere tener para su temporada de debut.

Cadillac, que aunque se supone que dejó de tener la injerencia directa del grupo de Michael Andretti, es un hecho que han basado este proyecto en el conocimiento y pasión de los miembros de esa familia de abolengo racing.

Así, en una entrevista reciente dada por Mario Andretti al podcast Racing Team, la leyenda dijo que en su rol de consejero de Cadillac podía decir que los perfiles que buscaban para sus pilotos en 2026 eran, un piloto estadounidense y uno con basta experiencia en F1, sin importar su nacionalidad.

Para el asiento reservado al volante de Estados Unidos, Andretti develó para sorpresa de nadie que Colton Herta es el favorito. Y decimos que no fue ninguna sorpresa, porque Michael Andretti movió sus influencias para que el CEO de McLaren le diera oportunidad al hijo de Bryan Herta de probar monoplazas de F1 en un rol de piloto reserva.

Herta es miembro del equipo Andretti de Indycar y si logra terminar en quinto lugar o mejor en la temporada 2025 del serial estadounidense se hará acreedor a la superlicencia de FIA que es requisito ineludible para poder competir en la F1.

En la misma entrevista, Mario Andretti dejó entrever que un piloto como Checo Pérez encajaría muy bien en el proyecto de Cadillac.

Hay que recordar que Checo ha podido manejar cuatro marcas diferentes de motores en la F1: Ferrari, Mercedes, Honda y Red Bull Powertrains, una experiencia invaluable para un equipo en formación que puede tener referencias de viva voz y que tendrá en sus primeros años unidades de poder de la casa de Maranello.

También es muy apreciado para un equipo que representará a los Estados Unidos, tener a un piloto como Pérez, quien tiene una base muy amplia de seguidores en el continente americano y la inyección de presupuesto que supone la mercadotecnia sería un éxito anticipado.

Estas no dejan de ser escenarios basados en la información disponible, el destino de Checo Pérez se resolverá entre muchas circunstancias.