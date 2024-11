Santiago Solari ex DT del América, llegaría al Real Madrid

La derrota del Real Madrid ante el Milan ha generado un fuerte revuelo en el entorno blanco. Los malos resultados y el bajo rendimiento del equipo han puesto en duda la continuidad de Carlo Ancelotti en el banquillo. Ante este escenario, el nombre de Santiago Solari, ex entrenador del Club América, ha cobrado fuerza como posible sustituto del técnico italiano, según el medio Relevo.

Según fuentes cercanas al club, Solari habría sido alertado de la situación y se encontraría preparado para asumir las riendas del equipo en caso de que la directiva decida prescindir de los servicios de Ancelotti. El argentino, quien ya tuvo una breve experiencia como entrenador del Real Madrid en 2018, cuenta con el respaldo de una parte de la afición y de algunos miembros de la directiva.

La posible llegada de Solari al banquillo como interino. El técnico argentino es conocido por su estilo de juego ofensivo y por su capacidad para sacar el máximo rendimiento a los jóvenes jugadores. Sin embargo, su paso anterior por el equipo merengue estuvo marcado por la irregularidad y la eliminación en octavos de final de la Champions League.

🚨 JUST IN: After the loss to AC Milan, Florentino Perez made a decision: if the team loses to Osasuna, he will FIRE Carlo Ancelotti and hire Santiago Solari.

The team then won 4-0. @relevo pic.twitter.com/CfVwlHoA34

— Madrid Zone (@theMadridZone) November 23, 2024