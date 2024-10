Rommel Pacheco, el aspirante a gobernador que heredó su nombre de México 86

Más de una vez Rommel Pacheco ha reconocido que su sueño es ser gobernador de Yucatán. El ex clavadista olímpico llega a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum lo invitó personalmente a su movimiento, pero en sus planes es el trampolín para alguna vez ser el mandamás de su estado natal.

Rommel Pacheco, el niño al que se le veía cargando los rollos fotográficos y flashes que podría necesitar su padre (fotógrafo) nació el 12 de julio de 1986, días después de que México albergó la Copa del Mundo de futbol.

Por eso es que su segundo nombre, Aghmed, surgió justo en dicha justa, cuando Irak, a través de Ahmed Radhi, marcó su primer gol, y hasta hoy único, en la historia de los mundiales.

“Yo nací en el Mundial de México 86, mi segundo nombre es Aghmed, y es porque mis papás viendo el Mundial de Futbol del equipo de Irak, el mejor goleador era Ahmed y ese es mi nombre”, reveló Rommel Pacheco en entrevista para ESPN Digital.

El tanto cayó en el segundo partido de fase de grupos de México 86, en la derrota de 1-2 contra Bélgica. Después de esa vez, la selección de Irak no ha disputado una Copa del Mundo.

Este hombre, que encontró en el deporte una ventana a la vida pública, lanzando clavados que lo llevaron a cuatro Juegos Olímpicos, ahora, con 38 años, ocupa el puesto más alto en el deporte mexicano: Director de la CONADE.

“Soy un producto de los programas de gobierno y los apoyos, becas, sin ellos no hubiera podido hacer mi carrera, no puedo estar en contra de esa política”, expuso Rommel Pacheco, cuando se le preguntó sobre las políticas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador que eliminaron el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

La Presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo a fuentes consultadas, le abrió la puerta a cambiar de partido con una invitación personal, para contender por la alcaldía de Mérida, mientras que en el Partido Acción Nacional (PAN) lo hicieron a un lado en la carrera por la gubernatura. Tenía línea directa con la Presidenta Constitucional durante la campaña.

“Voy a tirar el clavado más perfecto de mi vida. Tenemos aquí a Rommel Pacheco, bienvenido Rommel”, así anunció Mario Delgado, ex presidente del Partido Morena y actual titular de la Secretaría de Educación Pública, el cambio de partido del ex clavadista.

La relación con la Presidenta inició desde la época de Rommel Pacheco como deportista activo, debido a que la sede de la CONADE se encuentra en Tlalpan, alcaldía que gobernó Claudia Sheinbaum, y coincidían constantemente en eventos en esa zona. Además, en más de una ocasión se encontraron en ceremonias de abanderamiento y entrega de premios.

La buena imagen en su estado natal y el arrastre en redes sociales, con sus cuatro millones de seguidores en las principales plataformas, convirtieron a Rommel en un personaje importante para que el movimiento político ganara las elecciones en el estado.

El ex calavadista no ganó la alcaldía de Mérida, pero sí fue clave en la gubernatura en la que triunfó Joaquín Díez Mena. Rommel Pacheco asistió a la toma de protesta del gobernador de Yucatán y al día siguiente viajó a la Ciudad de México, para estar en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Según su círculo cercano, Rommel Pacheco se quejaba de la falta de pluralidad de ideas en el PAN, en el que le impusieron equipo de trabajo y le pedían que votara de acuerdo a la marea de la institución, durante su paso por la cámara de diputados. “Casi no lo dejaban hablar”, señalan.

En su estancia en el Congreso de la Unión, evitó la crítica directa contra Andrés Manuel López Obrador y se enfocó en Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE que dejó su puesto al ex clavadista. En más de una ocasión pidió que la ex velocista se presentara ante la tribuna para explicar las acusaciones de presuntas irregularidades en las finanzas de la comisión y diera su postura ante el problema de los deportes acuáticos.

La competencia de Rommel Pacheco por la dirección de la CONADE era Moisés Muñoz, que desde el principio de la campaña se le vio cerca de Claudia Sheinbaum. Tanto el ex portero como el ex clavadista, presentaron un proyecto para tomar el mando de la CONADE, al final se eligió como director al cuatro veces atleta olímpico por México.

Rommel Pacheco será el titular de la CONADE, aún con el sueño de algún día ser el gobernador de su estado natal, Yucatán.