Renueva Mike Tomlin contrato con Pittsburgh hasta 2027

Los Pittsburgh Steelers anunciaron este lunes que alargaron el compromiso que los une con el histórico entrenador en jefe del equipo, Mike Tomlin, hasta la temporada 2027 de la NFL.

“El liderazgo y el compromiso de Mike Tomlin con los Steelers ha sido fundamental para nuestro éxito durante sus primeros 17 años como entrenador en jefe”, afirmó en un comunicado el presidente de los Steelers, Art Rooney II.

We have signed Coach Mike Tomlin to a three-year contract extension.

