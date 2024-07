Red Bull respalda a “Checo” Pérez; descarta recientes especulaciones sobre el piloto

El piloto mexicano Sergio Pérez fue confirmado por Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull, para continuar con el equipo, por lo que se esfuman las especulaciones en torno a que Checo podría ser relegado durante la pausa veraniega y que su asiento sería ocupado por el neozelandés Liam Lawson o el australiano Daniel Ricciardo.

Lo anterior se dio después de que Horner sostuvo una reunión con el equipo principal de la escudería en la sede de Milton Keynes, Inglaterra, en donde, de acuerdo a un reporte de ESPN, habría respaldado al tapatío ante el resto del equipo.

“Checo sigue siendo un piloto de Red Bull Racing a pesar de las recientes especulaciones y esperamos verlo actuar en pistas en las que anteriormente se destacó después de las vacaciones de verano”, dijo Christian Horner, según personas que estuvieron presentes en la reunión.

Dicha información también fue verificada por Luis Manuel López, periodista de Fox Sports y que es especialista en Fórmula 1, quien puntualizó que el piloto mexicano necesita repuntar en cuanto a sus resultados lo antes posible.

“Red Bull confirmó que Checo sigue con el equipo. No habrá sustitución, como exigen los medios. No fue una reunión ex profeso por el tema, sino que, en el debrief en la planta de Milton Keynes, Horner lo confirmó ante todos en el equipo. Sin embargo, la campaña de medios seguirá en contra del mexicano que debe -sí o sí- mejorar absolutamente y volver a su forma de inicio de año”, informó.

Toda la especulación surgió debido a que el consejero especial de Red Bull, Helmut Marko, dijo que solicitó una reunión especial con Horner para tocar el tema de la continuidad de Checo Pérez; sin embargo, el propio jefe de la escudería ya había dado un avance del futuro de Checo tras el Gran Premio de Bélgica en el que terminó en séptimo lugar.

“Creo que Checo Pérez es tan consciente, como cualquiera, de que necesitamos que ambos autos rindan, que es lo que teníamos al comienzo del año y ahí es donde debemos regresar. Debemos recuperarnos después de las vacaciones, así que necesitamos a Checo”, señaló.