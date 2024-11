Red Bull queda eliminado en Q2 de Brasil

Sergio Pérez y Max Verstappen quedaron fuera con Red Bull en la Q2 de la clasificación para el Gran Premio de Brasil, después de que el canadiense Lance Stroll también impactó su Aston Martin en las barreras de protección.

“Teníamos que haber hecho un mejor programa”, la dura comunicación por radio de Checo contra Hugh Bird, después de que el contacto de Lance los condicionó a los últimos lugares de la parilla; Max, además de quedar 12, largará 17 por la penalización de cinco lugares, tras el reemplazo del motor de combustión.

Checo Pérez preguntó cuánto tiempo restaba en el crono, a lo que Bird respondió: “45 segundos”, justo las palabras que desataron la furia del mexicano; “desafortunadamente es donde estamos en el pit lane”, continuó el ingeniero.

“No es una excusa, amigo; no, no, no. Deberíamos haber esperado, si todo el mundo ya está esperando en el pit lane, ¿por qué vamos?”.

“Te das cuentas; era lo que había. Tardaron en poner la bandera roja, una sesión rara. Lo que cuenta es que estamos fuera. Esperemos no llueva más y podamos correr; en estas condiciones será complicado hacer algo porque, teniendo un coche delante no puedo ver nada, no me imagino a dos coches”, expresó un frustrado Pérez en los micrófonos de FOX Sports.

De esta forma, Sergio Pérez saldrá 12 en Interagos, en otro fin de semana complicado en la cuali que dejó cuatro banderas rojas: Franco Colapinto (Williams), Carlos Sainz (Ferrari) y los dos Aston Martin, siendo Fernando Alonso el último en impactarse, dentro de la Q3.

¡Y LANDO NORRIS LARGARÁ PRIMERO! CON YUKI TSUNODA COLÁNDOSE EN EL TOP 3

El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá primero en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), donde a primera hora se recuperó la calificación que tuvo que ser aplazada debido a la fuerte lluvia el sábado por la tarde.

Norris firmo su octava pole en la F1, al dominar la tercera y decisiva ronda (Q3) de la muy accidentada cronometrada sesión, en la que cubrió, con neumático intermedio, los 4.308 metros de la pista brasileña en un minuto, 23 segundos y 405 milésimas, 173 menos que su compatriota George Russell (Mercedes), que arrancará junto a él desde la primera fila; y con siete décimas sobre el japonés Yuki Tsunoda (RB), que sale tercero, su mejor puesto en F1.

Después del sprint, Max Verstappen lidera el Mundial con 367 puntos, 44 más que Norris (vencedor de la prueba corta) y con 70 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero en la genera de volantes.

Con información de FoxSports