Ravens logran un dramático triunfo sobre Bengals en noche explosiva de NFL

El dominio de Lamar Jackson sobre los Cincinnati Bengals continuó el jueves por la noche, así como su talento para lo dramático.

El pase de touchdown de cinco yardas de Jackson al receptor Rashod Bateman con 1:49 restantes en el juego llevó a los Baltimore Ravens a una victoria de 35-34 y mejoró la marca de su carrera a 10-1 contra los Bengals.

Lamar Jackson had 4 passing TDs tonight.

He has 24 passing TDs on the season (only 2 INTs)

He had 24 passing TDs all of last season.

