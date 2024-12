Ravens doblegan a los Steelers y aseguran su boleto en los playoffs de la NFL

Steelers vs Ravens,Steelers vs Ravens resumen,Steelers vs Raven resultado,Baltimore Ravens,Pittsburgh Steelers,nfl© Proporcionado por MILENIO

Baltimore Ravens aseguró este sábado su lugar en los playoffs en la Conferencia Americana (AFC) al vencer por 34-17 a Pittsburgh Steelers en juego de la Semana 16 de la temporada de la NFL.

Ravens tiene 10 triunfos y cinco derrotas, mismo registro que Steelers en la pugna por el título del Norte de la AFC.

Lamar Jackson brilló en los controles de Baltimore con tres pases de anotación, con los que llegó a 37, un récord de la franquicia que él ostentaba, con 36 desde el 2019.

También lució Derek Henry en el ataque terrestre, al que colaboró con 162 yardas. Se convirtió en el quinto jugador en la historia de la NFL con cuatro o más temporadas con 1.500 o más yardas por tierra.

En la primera mitad Ravens dominó el juego 17-10 gracias a un par de envíos a las diagonales de Jackson hacia Isaiah Likely y Rashod Bateman y un gol de campo. Steelers sumó con pase de anotación de Russel Wilson a MyCole Pruitt y una patada de tres puntos.

El empate 17-17 de Steelers llegó en el tercer cuarto con una recepción de anotación de Cordarrelle Patterson, gusto que duró poco al visitante porque en la siguiente serie Ravens se alejó 24-17 gracias a un pase de touchdown hacia Mark Andrews.

Del par de intercepciones, una por equipo, que se dieron en el inicio del último periodo Ravens, capitalizó la suya con carrera a la zona de anotación de Marlon Humphrey que alargó la ventaja 31-17.

En el cierre del juego el equipo del entrenador John Harbaugh selló el triunfo 34-17 con un gol de campo.

Baltimore perdió en el segundo cuarto a Justice Hill, quien salió por una conmoción cerebral que sufrió luego de que su cabeza se estrelló contra el césped después de ser tackleado en una jugada.

Más temprano Kansas City Chiefs superó por 27-19 a Houston Texans en juego en el que Tank Dell, receptor de Houston, sufrió una dramática lesión en la rodilla izquierda; fue trasladado a un hospital, donde le realizarán estudios para determinar la gravedad de su estado.

La semana 16 empezó el pasado jueves con el triunfo de Los Angeles Charges por 37-27 sobre Denver Broncos.

Este domingo están programados 11 jueos entre los que destacan Philadelphia Eagles contra Washington Commandes y Seattle Seahawks con Minnesota Vikings. También atraen Dolphins-49ers y Cowboys-Buccaneers.

La semana 16 terminará ese lunes con el choque Packers-Saints.