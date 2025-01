Ramón Ramírez confesó que rechazó una oferta en Italia; «me dio miedo, no me la creí», dijo

Ramón Ramírez ha sido uno de los mejores futbolistas que ha dado México. Su paso más exitoso lo vivió con las Chivas, donde se convirtió en ídolo y en uno de los históricos del club rojiblanco, lo que le permitió también ser parte de la Selección Mexicana.

El exjugador, que ahora trabaja como analista en medios de comunicación, contó que en sus inicios dentro del balompié, pudo haber llegado a la Serie A de Italia, pero la mente le jugó en contra y él mismo se cerró la puerta de llevar su talento al Viejo Continente en una época en la que el Calcio era una de las mejores ligas de todo el planeta.

«En esa época todavía el futbolista no nos la creíamos. Yo en 1990, sin tener más de 30 partidos en la Primera División, en una gira por Italia con la Selección Olímpica, un equipo italiano me invitó a que me quedara allá en Europa. Y no quise, la verdad. No quise, me dio miedo», contó el zurdo en el podcast La Capitana, de Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado.

«Me dio miedo, no me la creí, porque en ese entonces la Liga Italiana era la más poderosa del mundo. Estamos hablando de que jugaban los Van Basten, los Gullit, los Maradona, los Ricard, los Baggio. Y yo decía, ‘pues yo hace seis meses los veía en la televisión, ¿cómo que voy a jugar contra ellos?’ Entonces no me la creí. Y preferí venir y consolidar mi carrera para después buscar una oportunidad. Y después ya fue más complicado», confesó Ramírez en la charla.

Información tomada de El Universal Online