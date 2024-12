Quién fue Rey Misterio Sr. y estos fueron sus logros en la lucha libre

La lucha libre mexicana se encuentra de luto tras el fallecimiento de Miguel Ángel López Díaz, conocido como Rey Misterio Sr., ocurrido este viernes 20 de diciembre a la edad de 66 años.

La noticia fue confirmada por su hijo a través de una publicación en Facebook, donde no se detallaron las causas de su deceso. Su partida deja un profundo vacío en el deporte y en quienes lo conocieron.

La empresa de lucha libre mexicana, Triple A reaccionó a la muerte de Rey Misterio Sr, mandando a su vez sus más profundas condolencias a los familiares del exgladiador nacido en Tijuana, Baja California.

“Prácticamente gracias a él (Rey Misterio Sr.) yo soy parte de este deporte tan bonito. Crecí con él y, como él no tenía hijos, yo era como un hijo para él. Me jalaba para donde quiera que fuera. Gracias a él me envicié en este deporte”, expresó Rey Mysterio Jr. en una entrevista realizada en 2014, destacando la influencia de su tío en su carrera.

Aunque Rey Misterio Sr. no alcanzó la fama mundial que su sobrino lograría más tarde, su legado es innegable. Nacido en Tijuana, Baja California, Miguel Ángel comenzó su carrera deportiva en el boxeo, buscando desarrollar un cuerpo fuerte. Sin embargo, tras enfrentar dificultades para mantener la fuerza en sus golpes, sus entrenadores le sugirieron incursionar en la lucha libre. Con el apoyo de su hermano, inició un nuevo capítulo en su vida que lo llevaría a los cuadriláteros.

El 6 de enero de 1976, Rey Misterio Sr. debutó como luchador profesional en un evento llamado “Día de los Reyes”. Este fue el comienzo de una carrera que lo consolidó como una figura clave en la lucha libre mexicana, no solo por sus habilidades en el ring, sino también por su compromiso con formar a nuevas generaciones de luchadores.

En 1987, Rey Misterio Sr. fundó un gimnasio en colaboración con otras leyendas como Negro Casas y Súper Astro. Este espacio se convirtió en una escuela para futuros campeones, entrenando a luchadores de la talla de Konnan, Psicosis, Halloween, y Damián 666. Entre ellos destacó su sobrino, Rey Mysterio Jr., quien se convertiría en un ícono de la lucha libre internacional y de la WWE.

Rey Misterio Sr. también dejó su marca en eventos internacionales. En 1990, participó en el “Starrcade World Championship Wrestling”, un evento transmitido en Pay-Per-View. Hizo pareja con Konnan para representar a México en el “Memorial de Pat O’Connor Copa Internacional”.

A pesar de su fallecimiento, el impacto de Rey Misterio Sr. continuará vivo a través de sus aportes a la lucha libre y el ejemplo que dejó a sus alumnos. Su dedicación al deporte y a la formación de luchadores será recordada como uno de los pilares de la lucha libre mexicana.