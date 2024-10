Queremos que la gente vuelva a estar con nosotros: Javier Aguirre

En la Copa Mundial de 1986, los aficionados que seguían a México en el estadio Cuauhtémoc crearon un gesto colectivo que trascendió el resultado de los partidos. Lo llamaron la Ola tricolor y consistía en que las personas se levantaran una tras otra, en las gradas paralelas al campo. Ese fenómeno que unía a personas de todo el mundo marca hoy una realidad distinta sobre el Tricolor. Con las taquillas que venden entradas al 2×1, el equipo de Javier Aguirre enfrentará al club Valencia en un partido preparatorio rumbo a 2026.

A falta de encontrar rivales de élite al ser uno de los anfitriones, la Federación Mexicana de Futbol pactó un compromiso inusual ante el antepenúltimo en la clasificación de la Liga española. Desde hace 17 años, la selección dejó de jugar encuentros internacionales en la casa del Puebla (1-0 ante Panamá, el 9 de septiembre de 2007) y centró sus giras en Estados Unidos. El mes pasado, en recintos donde las gradas solían estar repletas, el representativo mexicano derrotó a Nueva Zelanda y empató ante Canadá con una tercera parte de los boletos vendidos.

“Hay cosas que no controlas. Yo intento hacer mi tarea al interior del grupo, ver el comportamiento y disciplina de los jugadores, las debilidades del rival. Me encantaría jugar contra las grandes potencias, pero entiendo que la situación de México, Canadá y Estados Unidos es complicada”, señala el seleccionador nacional Javier Aguirre en conferencia de prensa. “La gente es soberana, nos debemos a ella. Intentaremos revertir esta situación con el paso del tiempo. Queremos que vuelvan, que se acerquen, que estén con nosotros. No va a ser un partido fácil”.

En su segunda convocatoria desde que regresó al Tricolor en julio pasado, Aguirre llamó a las principales figuras del país que militan en el futbol europeo, entre ellos Guillermo Ochoa, portero del AVS Futebol SAD portugués; César Montes, central del Lokomotiv ruso; Rodrigo Huescas, lateral del Copenhague danés; Edson Álvarez, centrocampista del West Ham inglés, y Raúl Jiménez, delantero del Fulham inglés.