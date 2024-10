¿Por qué se canceló la pelea de Omar Chávez vs Misael Rodríguez?

El combate entre ‘Business Man’ y ‘El Chino’ no se llevó a cabo por un problema con el pesaje antes de subir al ring

El sábado por la noche el combate programado entre Omar Chávez y Misael ‘Chino’ Rodríguez en Pachuca, Hidalgo se canceló momentos antes de comenzar.

El viernes durante el pesaje ambos peleadores marcaron 168 libras de cara a su combate en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca, sin embargo, el sábado Omar Chávez no marcó el peso pactado y la pelea se vino abajo.

Fuentes indicaron a ESPN que la pelea se pactó en 76.5 kilogramos y de ahí los peleadores no debían pesar más de 81 kilogramos a la hora de llegar a la arena. Misael Rodríguez detuvo la balanza, según fuentes, en 78.6 kilogramos, mientras que Omar Chávez registró 84.

La comisión de boxeo de la Ciudad de México, que sancionó el pesaje, acostumbra a hacer un pesaje el día previo a la pelea, pero también el día del combate, el cual se realiza en el recinto en cuestión.

Sin embargo, al final fue la decisión de Misael Rodríguez de no tomar la pelea, comentaron fuentes, por lo que Omar Chávez tuvo que salir a dar la cara a los asistentes.

«La verdad que estoy en shock porque no sé qué pasó, nunca me había pasado esto», declaró Omar Chávez desde el ring en un mensaje dirigido a los asistentes. «Estuve dos meses entrenando en La Malinche, vengo doy el peso, cumplo con todo lo que la comisión me pide, me subo al ring, veo a todo el público y se me hace una falta de respeto, principalmente para ustedes, porque ustedes pagan un boleto y vienen a ver una función.

«Yo hubiera subido así tuviera chorro (sic), lo que tuviera, yo hubiera subido porque tengo un compromiso y siempre cumplo mis compromisos y aquí estoy arriba del ring para ustedes, Si ‘El Chino’ se fue esto no es mi culpa, entonces les pido una disculpa, no sé qué decir, simplemente les digo lo que pasó, estoy en shock, yo no sé qué hacer para pedirles perdón por algo que yo no hice».

Por su parte, Julio César Chávez, padre de Omar, se pronunció también con un mensaje en redes sociales responsabilizando a Misael Rodríguez y su entrenador Robert García por dejar la pelea.

«Acaba de pasar algo increíble, qué bárbaros, la verdad que estoy bien decepcionado con Robert García y con Misael Rodríguez», indicó Julio César Chávez en un video. «Ahora resulta que no subieron a pelear porque Omar estaba un kilo arriba después que se rehidrató. Imagínense ustedes, el peleador cuando da el peso, Omar dio bien el peso y él se toma el líquido, él puede subir lo que quiera, y ahora resulta que esta gente quería que diera un peso y supuestamente que está estipulado por la comisión de box de México.

«Esto es algo increíble, es algo increíble. Qué pena, la verdad por Robert García que es un entrenador de mucho prestigio, las guerras que él tuvo como peleador, y dejar una función tirada. Omar dio bien el peso, los dos dieron bien el peso. A Omar qué le importaba que él pesara lo que pesara, o que Omar pesara lo que pesara. Y todavía le dije yo al Chino y a Robert, porque dicen que pesaba 90 kilos, y Omar con los guantes puestos y todo peso 84 kilos. Qué increíble, la verdad. Qué falta de respeto de Robert García y Misael Rodríguez, es para que nunca lo vuelva a contratar ningún promotor».

Promotora culpa a Misael Rodríguez por la cancelación

A través de un comunicado la promotora Zanfer Boxing aseguró que Misael Rodríguez tomó la decisión de no pelear por cláusulas no incluidas en el contrato.

«La pelea entre Omar Chávez contra el medallista olímpico Misael Rodríguez tuvo que ser cancelada por la negativa de Misael a cumplir con el compromiso, alegando argumentos no contenidos en las cláusulas de su contrato, referentes al peso pactado para el encuentro, cuando el día viernes 4 de octubre ya habían cumplido con el compromiso de marcar en la báscula el peso Súper Medio», señala el comunicado. «Zanfer Boxing ofrece una disculpa a la afición de Hidalgo, por lo sucedido y que en 30 años haciendo boxeo nunca nos había pasado una situación así».

Entrenador de ‘El Chino’ Rodríguez justifica la decisión de no pelear

Por su parte, el entrenador de Misael Rodríguez, Robert García, aclaró que la decisión de no pelear fue por la seguridad de su pupilo.

«Ayer en el pesaje de Misael y Omar les avisaron a los dos peleadores que no podían subir más de 4.5 kg al siguiente día, 81 kg era el límite», señala Robert García en una serie de mensajes en sus redes sociales. «Llegamos a la arena y Chino se pesó como todos los peleadores. Omar el único que no se quería pesar. Cuando al fin se pesó dio 86.7 kg.

«No aceptamos la pelea. Digan lo que digan. Cuando un equipo toma una decisión así se les hace fácil criticar. Pero en este deporte han pasado muchas tragedias por falta de no seguir las reglas (sic). Nosotros tomamos nuestra decisión y así será».

