Pierre Gasly se compadece del futuro de Checo Pérez en Red Bull

Si hay alguien que sabe de la presión que implica representar a Red Bull, ese es Pierre Gasly; quien se compadece por el presente sinuoso que está viviendo Sergio Pérez.

Y es que el actual piloto de Alpine ya padeció los estragos de tener malos resultados en la escudería de bebidas energéticas, situación que le hizo perder su asiento a mitad del 2019.

Qué dijo Pierre Gasly sobre Sergio Pérez

A pesar de que el tapatío de 34 años es señalado por sus malos resultados desde hace seis carreras, para Pierre Gasly, está viviendo un escenario diferente.

«En primer lugar, mi situación era muy diferente a la de Checo, pero creo que ahora mismo está bajo una gran presión», dijo el piloto francés en palabras que recoge RacingNews365.

Ante ello, el galo se compadece de lo que está padeciendo en Red Bull: «No sé qué decir para ser justos. Es un buen piloto, todo el mundo lo sabe, pero no parece tener las cosas claras, ni él ni el equipo«.

Respecto a que si Checo Pérez ya tiene que ser despedido, Pierre Gasly evitó caer en polémicas declaraciones, aunque insistió que no tiene compenetración con el RB20.

«No lo sé y no puedo opinar al respecto, pero no ha sido un buen año para él. En última instancia, su problema en este momento es que no siente el coche».

«Siempre que te sientes fuerte con un coche tienes, por la razón que sea, un fin de semana libre, el siguiente fin de semana vuelves, te sientes bien, das las vueltas fuertes y ni siquiera piensas en ello. Pero parece que simplemente no puede sacar el máximo provecho de ello, ya sea por parte de él o del equipo, no lo sé. Así que claramente hay algo que falta en este momento entre los dos», concluyó.

Fórmula 1: Checo Pérez es puesto a prueba con su sentido del tacto previo al GP de HungríaINSTAGRAM

Salida de Pierre Gasly de Red Bull

Egresado de la academia de piloto de la escudería de bebidas energéticas, el francés tuvo su primera oportunidad en Fórmula 1 con Toro Rosso en el segundo semestre de la Temporada 2017, al reemplazar a Daniil Kvyat.

Tras año y medio, Pierre Gasly ascendió a Red Bull para reemplazar a Daniel Ricciardo para la Temporada 2019 y ser compañero de Max Verstappen; sin embargo, su juventud e inexperiencia le jugaron en contra.

El francés fue desplazado de nueva cuenta a Toro Rosso a mitad de la campaña por Alexander Albon, donde permaneció, ya en la llamada AlphaTauri hasta 2022, donde después de no ser contemplado para Red Bull, decidió emigrar a Alpine, donde permanece en la actualidad.