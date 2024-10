Pese a incertidumbre, el boxeo olímpico mexicano conservará apoyos: Rommel

Aunque el futuro del boxeo es incierto en el programa olímpico de Los Ángeles 2028, no dejará de recibir apoyo, pues es una de las disciplinas más destacadas en México, advirtió el nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco.

En la historia de los Juegos, el pugilismo es el segundo deporte que más medallas ha conseguido para el país (14), sólo por detrás de clavados (17), pero además tiene profundas raíces en la cultura popular.

Vamos a seguir apoyando al boxeo esté o no esté en el programa olímpico. Es una disciplina que le ha dado grandes glorias a nuestro país y vigilaremos muy de cerca su plan de trabajo. Además, es un deporte que se puede practicar fácil; cada semana vemos peleas nuevas, así que podemos implementar estrategias para que más personas se involucren. En tanto, esperaremos la decisión de si participa o no en los Los Ángeles , dijo Pacheco.

De momento, tanto Rommel como otros dirigentes deportivos aclararon que aunque el boxeo no está en el programa de Los Ángeles 2028, aún no es oficial que haya quedado fuera para esa edición, pues su suerte será decidida por el Comité Olímpico Internacional (COI) hasta marzo de 2025.

Desde hace algunos años, el pugilismo olímpico enfrenta una profunda crisis debido a irregularidades de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA). La situación derivó en el desconocimiento del organismo por parte del COI, que tuvo que encargarse del proceso rumbo a París 2024.

La AIBA fue señalada de manera reiterada por corrupción y malos manejos en su gobierno; de ahí que el COI decidió primero desconocerla para Tokio 2020 y después apartarla de manera definitiva para París 2024.

De hecho, durante los pasados Juegos de París, Thomas Bach, presidente del COI, aludió a este tema e indicó que no habrá boxeo en Los Ángeles 2028 si no existe una federación internacional confiable que lo organice, pero tomará la decisión final hasta el próximo año.

El boxeo no está oficialmente fuera de Los Ángeles 2028, sólo está suspendido de manera temporal. Si se crea una nueva federación o ente regulador para la disciplina, puede regresar al programa olímpico. Eso podría suceder en 2025 , detalló la titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), Marijose Alcalá.

El presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras, aclaró por su parte que ya era sabido que esta disciplina no estaba en el programa de Los Ángeles. Y advirtió que para hacer oficial una decisión de esa magnitud se requiere que el comité ejecutivo del COI informe a los nacionales, los cuales notificarían a cada una de las federaciones locales. Esto, asegura, no ha sucedido.

Además, reiteró Contreras, el plazo establecido para definir la situación del pugilismo olímpico es marzo de 2025, cuando el organismo rector renueve su directiva.

A la federación mexicana no se le ha notificado por vía del COM, el único conducto oficial para una decisión de esta magnitud , expuso Contreras; en la cadena de jerarquías, después del COI, cuando se toma una determinación se notifica a los comités de cada país y estos a las federaciones. Ese es el procedimiento y una decisión oficial sobre dejar fuera al boxeo seguiría ese procedimiento, el cual no se ha dado .

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y quien sigue de cerca este dile-ma que afecta al pugilismo mexicano, apuntó que existe todavía una opción para salvar al boxeo olímpico rumbo a Los Ángeles.

La opción de que permanezca es afiliarse a una nueva federación como ha pedido el COI y World Boxing está asumiendo la batuta y cada vez más países se afilian. Méxi-co aún no se ha integrado, pero de eso depende que el boxeo esté o no en Los Ángeles 2028 , comentó.

Ante la posibilidad de que la disciplina no sea contemplada para los Olímpicos de 2028, el ex seleccionado olímpico Óscar Valdez aseguró que sería una lástima por la tradición ganadora que tienen en nuestro país.

Quitarlo por errores de otras personas sería una mala decisión porque los únicos que pagarían las consecuencias son los atletas que tanto tiempo dedican a su preparación.

Los atletas primero

Por otra parte, Pacheco, aseguró que ningún atleta verá reducida su beca ni modificado el monto de su apoyo económico mientras no se analice minuciosamente la razón de sus resultados deportivos.

Di la instrucción de que se detenga todo lo relacionado con las becas hasta que se revise cada caso de manera personalizada. He recibido varias llamadas de seleccionados y no vamos a desampararlos. En la medida de que lo permita la ley, vamos a darles todo lo que necesiten , aseguró el ex clavadista, quien estuvo de invitado en la instalación de la Comisión del Deporte del Senado, presidida por Ana Karen Hernández.

El yucateco, quien ya había formado parte de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, aseguró que ya se comunicó con la mediofondista Laura Galván, quién hace unos días informó que le fue retirada su beca deportiva.

Hablé con ella para que esté tranquila. Eso que le sucedió es un problema de la administración anterior y por el momento no se aplicará hasta que su caso entre en revisión.

Pacheco ya comenzó a armar su equipo de trabajo. El medallista mundial en salto de longitud Luis Rivera y el ex pentatleta Óscar Soto ocuparán la Subdirección de Calidad del Deporte.

Ambos están preparados, tienen estudios y han trabajado en la administración pública, estoy seguro de que realizarán un trabajo muy transparente.

Pacheco informó a los senadores sobre la necesidad de reformar la Ley de Cultura Física y Deporte.

Espero trabajar de la mano con ustedes, porque la Ley de Cultura Física requiere una actualización para beneficio de los seleccionados , afirmó el medallista mundial.

El deporte, señaló, no debe ser un privilegio de pocos.