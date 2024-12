«Perdí mi máscara, pero gané el cariño del público»: Euforia

Perder la máscara para un luchador, se puede traducir como la derrota más grande que puede sufrir en su carrera, tal como le sucedió a Euforia, figura de la lucha libre mexicana, quien cayó en el 91 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), evento en el que Hechicero le ganó la tapa en duelo de apuesta.

Tras este doloroso momento, el gladiador platicó con MILENIO-La Afición y explicó cómo ha sido su día a día desde aquella noche y destacó por completo el cariño y apoyo de la gente.

«Perder la tapa ha sido muy difícil de asimilar. Lo que ha podido sacar un poco adelante esta caída o este revés, es el apoyo del público con las muestras de cariño que han tenido hacía mi persona. En cuanto a la lucha de ese día del aniversario, toda la gente dice que fue una gran lucha; para mí, la peor, por como se dio el desenlace. Ya van algunas presentaciones sin máscara y ha sido una bonita experiencia gracias al respetable», compartió.

En la carrera de Euforia, perder la máscara no estaba en sus planes, aunque ahora sin su capucha, sus nuevas metas son obtener un campeonato, seguir vigente y hasta pelear por una cabellera.

«Mis planes nunca han cambiado, por mí mente nunca pasó perder la máscara, mis planes siempre fueron los mismos, cosechando triunfos y consolidarme en las funciones estelares; ahora sin mi máscara hacer valer más mi imagen y ver la forma de poder salir adelante con un campeonato u obtener una cabellera», dijo.

Euforia recordó con emotividad el momento donde entregó su tapa que portó durante 18 años a su rival Hechicero, ante una Arena México llena.

«Recordé las palabras que me dijo mi padre: ‘Lo que se habla con la boca se sostiene con los pantalones’. Perder la tapa es algo que nunca pensé que pasaría o al menos no tan pronto o no en esta primera apuesta», comentó.

Una huella difícil de borrar

En este lapso en el que es consciente que ya no porta su máscara, ha tenido diferentes experiencias, la más común ha sido la de pedirle fotos, que es donde entra en conflicto, pues al estar tan apegado al personaje hay una ligera confusión debido al anonimato que manejó durante casi dos décadas.

«Me han pasado varías cosas, hay gente que me ve en la calle y me pide una foto o te pregunta: ‘oye, ¿tú eres Euforia?’, y tienes la duda de contestar, y ya después recuerdo que sí. Es algo que hay que asimilar poco a poco, hay que ir acostumbrándose, es una nueva vida, un nuevo inicio, asimilarlo y tratar de salir adelante», apuntó.

La lucha que mantuvo ante Hechicero por la máscara fue sumamente emotiva, los gladiadores se brindaron al máximo y dejaron el alma en el ring, es por eso que para Euforia su tapa se quedó en buenas manos.

«Mi máscara se quedó en manos de un buen luchador; aquí en el CMLL hay demasiado talento, yo creo que cualquiera que hubiera caído de los cuatro, al dejarla en la mano de algunos de los otros tres, podría decir lo mismo, porque en esa lucha fuimos cuatro grandes. Me hubiera encantado tener la tapa de él (Hechicero), pero lo pagué porque mí rival y la afición se merecen respeto», recalcó.

El legado, en buenas manos

Pese al amargo momento de ver caer su tapa, el legado sigue en las manos de su hijo Soberano Jr, quien ya se ha ganado con adeptos un lugar en las funciones estelares y es una las máximas figuras del CMLL en la actualidad y uno de los favoritos del público.

«Soberano Jr comenzó muy joven y va por buen camino. Espero que él tenga mejor fortuna cuando le toque defender su máscara y que en el futuro vengan cosas buenas para ambos», finalizó.

Con información de Milenio