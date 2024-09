Patrick Mahomes lesionó a su receptor estrella; Rashee Rice salió llorando en carrito

Muy desafortunada jugada que tuvo por protagonista a Patrick Mahomes este domingo en la visita de los Kansas City Chiefs frente a Los Angeles Chargers, ya que el mariscal de campo estrella de la NFL parece haber lesionado de gravedad a su compañero, Rashee Rice, en la misma acción en la que lanzó una intercepción.

Apenas en el primer cuarto, Mahomes lanzó una intercepción buscando a Travis Kelce y fue durante la devolución de la defensiva de los Chargers que se produjo lo peor para Kansas City, ya que se trata de su mejor receptor abierto y quien había sido fundamental en los primeros tres partidos de la campaña.

VIDEO – Patrick Mahomes lesiona a compañero de Chiefs

Al querer taclear al Kristian Fulton, Mahomes le pegó en la rodilla a Rashee Riche, cuya pierna derecha tuvo un movimiento peligroso hiperextendiendo la articulación, razón por la que fue sacado en carrito del estadio y llevado para practicarle algunos estudios, temiéndose que pueda ser hasta un problema de ligamentos que podría significar su baja por el resto del año.

En los tres partidos de la Temporada 2024 de la NFL, sin contar lo de este domingo, Rashee Rice había superado las 100 yardas por recepción en dos de ellos, así como un par de anotaciones.

Recordemos que el jugador de segundo año se vio envuelto en un par de escándalos extra cancha que aún podrían acarrearle una suspensión por parte de la liga, aunque los expertos apuntan a que cualquier castigo seguramente entrará en vigor hasta el 2025.

Patrick Mahomes just threw a pick, then busted Rashee Rice’s knee in a tackle.

No, I’m not joking. pic.twitter.com/tW2QB4q3Aq

— Cody Brown Bets (@CodyBrownBets) September 29, 2024