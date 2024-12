Pat Riley dice que el Heat no cambiará a Jimmy Butler

El presidente del equipo, Pat Riley, dijo el jueves que el Miami Heat no tiene planes de canjear a Jimmy Butler.

«Normalmente no comentamos rumores, pero toda esta especulación se ha convertido en una distracción para el equipo y no es justa para los jugadores y entrenadores. Por lo tanto, lo dejaremos en claro: no vamos a canjear a Jimmy Butler», dijo en un comunicado.

La declaración de Riley llega un día después de que fuentes de la liga le dijeran a Shams Charania de ESPN que Butler, seis veces All-Star, prefiere un canje fuera de Miami antes de la fecha límite del 6 de febrero.

Selecciones Editoriales

Butler tiene $49 millones en su contrato con el Heat para esta temporada y una opción de jugador de $52 millones para 2025-26 después de que las dos partes no lograron llegar a una extensión el verano pasado. Butler tiene la intención de rechazar su opción de jugador para 2025-26 y convertirse en agente libre en julio, dijeron fuentes a Charania. Butler, de 35 años, promedia 18.5 puntos, 5.8 rebotes y 4.9 asistencias esta temporada.

Es uno de los competidores de élite de la NBA y un jugador que siempre participa en los playoffs. Sus equipos han llegado a los playoffs en 12 de sus primeras 13 temporadas, incluidas las cinco temporadas anteriores en Miami, donde ha llevado al Heat a dos puestos en las Finales de la NBA y una aparición adicional en las Finales de la Conferencia Este.