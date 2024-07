Oficial: Javier Aguirre y Rafael Márquez llegan a la Selección de México como técnico y asistente

Una vez más los anuncios de la Federación Mexicana de Futbol se dan a través de un video. Así ha sido el anuncio de Javier Aguirre como técnico nacional y de Rafael Márquez Álvarez como asistente técnico, en un rumor confirmado, y en el que FMF traslada todo el peso de la decisión a Duilio Davino, director de selecciones nacionales, aunque esta elección para sustituir a Jaime Lozano realmente fue tomada por los dueños de la Liga MX.

Javier Aguirre y Rafael Márquez arriban a la Selección Mexicana pensando en 2026 y 2030

Fue a través de un video en el que aparece Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol para explicar lo que fue a todas luces un fracaso en Copa América 2024 con Jaime Lozano, a quien pese que él mismo había ratificado tras quedar fuera en Fase de Grupos, ahora explica que es tiempo de dar un cambio, y deja la decisión de que sea Vasco Aguirre en Davino, el siguiente activo de FMF que aparece a cuadro para dar pie a las llegada del técnico de 65 años, así como del ‘Kaiser mexicano’.

«Javier Aguirre como Director Técnico y Rafael Márquez como su Auxiliar se integran al Proyecto 2030 de la Selección Nacional Mayor. Experiencia y liderazgo para consolidar nuestra mejor versión para el Mundial 2026 y con la mira puesta en el Mundial 2030», se lee en el comunicado.

No lo dicen, pero es claro: Convencieron a Rafael Márquez para que sea este, ahora ex técnico del Barcelona B, el que tome las riendas del Tricolor una vez se termine la Copa del Mundo 2026 en la que México será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Este será el tercer paso del ‘Vasco’ en Selección Mexicana, tras dejar semanas atrás al Mallorca, que no le renovó contrato. Las dos anteriores etapas no fueron el éxito esperado, pues tanto en Corea – Japón 2002, como en Sudáfrica 2010 no se pasó de octavos de final; es decir, no se llegó al ansiado quinto partido.

Carrera de Javier Aguirre antes de su regreso al Tri en 2024 como ‘Bomberazo» tricolor

Aguirre sin duda es el técnico mexicano con mayor éxito. Hoy cuenta con 65 años, con un inicio de carrera como estratega en Atlante en 1996; de ahí pasó a dirigir a Club Pachuca, para dar el salto el Tri, y después a la Liga de España.

En el Viejo Continente, Aguirre tuvo paso exitoso con Osasuna, que le llevó al Atlético de Madrid, uno de los grandes de España y que fue clave para que el equipo regresara a Champions League, que ya comandaría Cholo Simeone. Entrenó también al Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Fuera de España y México también probó suerte en el Al-Wahda de Emiratos Árabes. Sin éxito dirigió a las selecciones de futbol de Japón y Egipto.

Rafael Márquez, llamado a ser el entrenador de México tras 2026

Javier Aguirre no solo tendrá la tarea de llevar a buen puerto el barco de México en 2026, además, tendrá que ser coach de un Rafael Márquez, quien aceptó dejar a la entidad blaugrana, con la promesa de tener el primer asiento. Ambos llegan a una silla caliente en la que ya pasaron Diego Cocca y Jimmy Lozano tras el fracaso de Qatar 2022. Rafa Márquez es el Proyecto 2030 que tanto repitió en el video Sisniega.

‘El Kaiser’ se desvinculó horas atrás como entrenador de Barcelona B, club con el que apenas había firmado una extensión de contrato, por lo que FMF habría tenido que desembolsar una indemnización para que llegue como segundo al mando del Tricolor.