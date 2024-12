New York Mets quiere volver a firmar al primera base Pete Alonso

Mientras el mundo del béisbol seguía hablando del contrato récord de Juan Soto con los New York Mets, David Stearns, el hombre a cargo de las operaciones de béisbol de la organización, se reunió con periodistas en una suite del Hilton Anatole el lunes y, debido a que la transacción no es oficial, decidió no hacer comentarios al respecto.

Sin embargo, Stearns expresó una opinión sobre otro cliente de Scott Boras que se encuentra en la agencia libre: el primera base Pete Alonso.

«Nos encantaría traer de vuelta a Pete», dijo Stearns. «Pete ha sido un gran Met. Tuvo algunos hits enormes para nosotros y veremos a dónde va eso».

Alonso es un favorito de los fanáticos locales. Ascendió de ser una selección de segunda ronda en 2016 a ser cuatro veces All-Star con 226 jonrones desde su debut en 2019, la segunda mayor cantidad en el béisbol en un período, sin perderse más de 10 juegos en una temporada. Salvó la temporada de los Mets con un dramático jonrón en la Serie de Comodines de la Liga Nacional para continuar la inesperada carrera del club hacia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Pero también es un primera base de 30 años que no es un defensor o corredor destacado y cuya producción ofensiva ha retrocedido cada uno de los últimos tres años.

«Creo que nuestros dueños han demostrado constantemente que habrá recursos cuando los necesitemos», dijo Stearns. «Tenemos la capacidad de hacer movimientos de béisbol cuando pensamos que están ahí para mejorar el equipo, y vamos a seguir buscando una amplia variedad de áreas para seguir mejorando nuestro equipo».

En teoría, mover a Mark Vientos, una estrella emergente en 2024, de la tercera base a la primera base, si Alonso no vuelve a firmar, es una posibilidad, pero Stearns dijo que veía a Vientos como tercera base.

Los Mets, en lo que va de la temporada baja, han perdido al lanzador derecho Luis Severino en la agencia libre ante los Oakland Athletics, adquirieron al jardinero José Siri y firmaron a los diestros Frankie Montas y Clay Holmes para la rotación abridora.

Stearns dijo que hay «espacio» para agregar otro lanzador abridor, pero no cree que «sea una necesidad». Los zurdos Sean Manaea y José Quintana, contribuyentes clave en 2024, siguen siendo agentes libres. Corbin Burnes, Max Fried, Jack Flaherty y Walker Buehler se encuentran entre los otros abridores veteranos que son agentes libres.

La estrella japonesa Roki Sasaki fue publicada oficialmente por equipos de la MLB el lunes y estará disponible para firmar como agente libre a partir del martes.

Además de Montas y Holmes, los Mets tienen a David Peterson, Tylor Megill, Paul Blackburn y José Butto, quien lanzó desde el bullpen en 2024, como opciones de rotación.