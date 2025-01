New Orleans alista «seguridad sin precedente» para vigilar Sugar Bowl

NEW ORLEÁNS — Mientras New Orleans se prepara para reabrir Bourbon Street al público tras el mortal ataque con un camión el día de Año Nuevo, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijo que habrá una presencia policial «sin precedentes» antes del Sugar Bowl de este jueves.

En una conferencia de prensa el jueves, la alcaldesa de New Orleans, LaToya Cantrell, dijo que la ciudad reabriría Bourbon Street al público a las 3:30 p.m. ET del jueves, media hora antes de que el No. 2 Georgia y el No. 7 Notre Dame estén programados para jugar en un partido de cuartos de final del College Football Playoff en el Allstate Sugar Bowl.

El Sugar Bowl estaba programado originalmente para jugarse el miércoles por la noche, pero el juego se retrasó un día después de que un mortal ataque con una camioneta en Bourbon Street matara a 14 personas e hiriera a una docenas más.

El FBI dijo el jueves que cree que el conductor de un camión que rodeó una barricada policial y embistió a una multitud en Bourbon Street en las primeras horas de la mañana del día de Año Nuevo actuó solo.

«Quiero asegurarle a la gente que ahora mismo en la ciudad de New Orleans hay una cantidad sin precedentes de recursos de las fuerzas del orden que se están utilizando para cerrar, perseguir y finalizar esta investigación», dijo Landry.

Landry agregó que elementos de la Guardia Nacional de Luisiana, así como funcionarios penitenciarios y miembros de otras divisiones de las fuerzas del orden estatales han sido desplegados en la ciudad para ayudar con la seguridad.

En una entrevista en «Today» el jueves, la superintendente de policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, dijo que la ciudad tendría tanta seguridad para el Sugar Bowl como la que planeaba utilizar para el Super Bowl del mes próximo.

«Estamos en asociación con muchos otros socios», dijo Kirkpatrick. «Tanto la policía local como la federal, la militar y demás estarán aquí, por lo que tendremos a cientos de oficiales y personal en nuestras calles, en Bourbon Street, en el Barrio Francés. Así que estamos aumentando el personal al mismo nivel, si no más, que el que estábamos preparando para el Super Bowl».

Christopher Raia, subdirector adjunto de la División Antiterrorista del FBI, dijo que los agentes federales habían completado su investigación de Bourbon Street y habían entregado el área a la ciudad.

Raia dijo que el FBI cree en este momento que el conductor del camión, identificado como Shamsud-Din Jabbar, de 42 años, ciudadano estadounidense y veterano del ejército de Texas, actuó solo en el ataque.

«No evaluamos, en este momento, que alguien más esté involucrado en este ataque, excepto Shamsud-Din Jabbar», dijo Raia.

El ataque, en el que también resultaron heridas más de 30 personas, ocurrió alrededor de las 3:15 a.m. CT del miércoles en el Barrio Francés, conocido mundialmente como uno de los mayores destinos para las fiestas de Nochevieja. El vehículo embistió a una multitud de personas en Bourbon Street y, después de detenerse, Jabbar salió del camión y abrió fuego contra los agentes que acudieron al lugar, dijo la policía local.

Los agentes respondieron al fuego, golpeando y matando a Jabbar, dijo la policía.

Raia dijo que el FBI localizó dos IED en el Barrio Francés y obtuvo imágenes de video que mostraban a Jabbar colocando hieleras que contenían los IED en diferentes lugares alrededor del Barrio Francés antes del ataque.

Después de colocar los dispositivos explosivos, Jabbar se cambió de ropa, dijeron varias fuentes policiales a ABC News y agregó que el FBI todavía está investigando si había personas con las que Jabbar habló o se envió mensajes antes del ataque del miércoles por la mañana, pero no había nadie en las inmediaciones para ayudarlo a hacer nada, dijeron las fuentes.