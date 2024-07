Muere Jacoby Jones a los 40 años estrella de la NFL y campeón del Super Bowl: ‘Era una leyenda absoluta’

Jacoby Jones, campeón del Super Bowl y exjugador de los Baltimore Ravens, murió los 40 años. El exreceptor es recordado por su destacada trayectoria, marcó una patada de 108 yardas que sigue siendo el touchdown más largo en la historia del máximo torneo de la NFL.

Houston Texans, el equipo en el Jones pasó sus primeras cinco temporadas, le dedicó un mensaje de pésame: “Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Jacoby Jones. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia en este difícil momento”.

Los Ravens lanzaron un comunicado: “Estamos completamente desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Jacoby Jones. Jacoby tenía la capacidad única de conectar con todo aquel con el que se encontraba. Su carisma, alegría y amor creaban una presencia única que podía iluminar cualquier habitación o alegrar cualquier día oscuro.”

J.J. Watt, exestrella de los Cardinals, escribió en X: “Jacoby era uno de los compañeros de equipo y una de las personas más divertidas que he conocido. Siempre bailando y riendo, con una sonrisa permanente en la cara; en tanto, Pat McAfee añadió: “Jacoby Jones era una leyenda absoluta. Era querido literalmente por todos los que conocía e iluminaba cada habitación en la que entraba”.

Su muerte fue confirmada esta mañana por una fuente de la NFL al medio local estadounidense The Baltimore Sun, aunque no se han revelado las circunstancias de su deceso.

¿Quién fue Jacoby Jones, estrella de Ravens?

Jones jugó entre 2007 y 2015 para los Texans, Ravens de Baltimore, Chargers de San Diego y Steelers de Pittsburgh. Tuvo varias jugadas importantes con los Ravens en la temporada en la que ganaron su último título de Super Bowl 47.

Él fue clave del ‘Mile High Miracle’, en el encuentro de postemporada ante Denver en enero del 2013, cuando atrapó un pase de touchdown de 70 yardas a 31 segundos del final del cuarto periodo para empatar el marcador. Los Ravens eventualmente ganaron en un doble tiempo extra.

En el Super Bowl ante San Francisco, Jones atrapó un pase de touchdown de 56 yardas del eventual MVP Joe Flacco. Posteriormente, corrió 108 yardas a la zona de anotación para abrir la segunda mitad y con lo que Baltimore se fue arriba 28-6. Los Ravens ganaron 34-31. Ese Super Bowl se disputó en Nueva Orleans, en donde creció Jones.

“Mi jugada favorita fue cuando Jacoby estaba hablando con su madre en la zona de anotación justo antes del regreso de patada, casi al final del encuentro ante los Vikings bajo una tormenta. Jacoby corrió para atrapar el balón y corrió para touchdown”, indicó el entrenador de los Ravens John Harbaugh en un comunicado. “Mi momento personal favorito de Jacoby fue cada vez que lo veía sonreír con tanta alegría”.

Jones fue elegido al equipo All-Pro de The Associated Press como regresador de patadas en la temporada 2012 y poco después apareció en el programa de televisión Dancing With The Stars.

Los números y equipos de Jacoby Jones

Ocho temporadas

119 partidos

203 recepciones

Dos mil 773 yardas por recepción

14 touchdowns

Estos fueron sus equipos: