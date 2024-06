MLB suspende a dominicano Orelvis Martínez por dopaje

El prospecto número dos de Toronto Blue Jays admitió el uso de un medicamento que contiene una sustancia prohibida por el reglamento de sustancias para mejorar el rendimiento de la liga.

A apenas dos días de su debut como jugador en Grandes Ligas, Orelvis Martínez, prospecto 68 de MLB para 2024 y el segundo mejor de Toronto Blue Jays, ha recibido una suspensión de 80 partidos por violar la política de uso de sustancias para mejorar el rendimiento de Grandes Ligas. En un comunicado hecho público por la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA por sus siglas en inglés), Martínez explicó las circunstancias en las que se dio su positivo y admitió el uso de un medicamento que contiene la sustancia por la cual ha sido suspendido.

“Durante los últimos dos años, he estado tratando de formar una familia con mi novia. Durante la temporada baja visitamos una clínica de fertilidad en la República Dominicana y, después de un análisis de laboratorio, nos recetaron un tratamiento, el cual incluía un medicamento llamado Rejun 50”, inicia diciendo la declaración de Martínez.

“Desafortunadamente, Rejun 50 contiene una sustancia prohibida llamada clomifeno. Queríamos mantener este asunto en privado, incluso dentro de nuestra familia, y confiamos en el médico que nos aseguró que este tratamiento no incluía medicamentos para mejorar el rendimiento. Por lo tanto, cometí el error de no revelar esto a mi equipo o a la MLBPA. Dicho eso, asumí toda la responsabilidad de mis acciones y acepté mi suspensión. Quiero disculparme con mis compañeros de equipo tanto en Buffalo como en Toronto, con la organización de los Azulejos y, lo más importante, con los fanáticos que me han apoyado durante mi carrera”, agrega el pelotero.

De acuerdo con MLB, la sustancia a la que Martínez ha dado positivo se llama Clomifeno, un compuesto que de acuerdo con la información recabada por ESPN Digital, es utilizado en tratamientos de fertilidad.

The Major League Baseball Players Association issued the following statement on behalf of Orelvis Martinez: pic.twitter.com/67MIRF4T2k — MLBPA Communications (@MLBPA_News) June 23, 2024

En el único partido en que accionó en MLB, Martínez conectó un hit en tres turnos.

Con información de ESPN