Mike Tyson no se arrepiente de pelear y perder con Jake Paul: ‘Fue bueno subir al ring una última vez’

El excampeón mundial de los pesos pesados Mike Tyson dijo el sábado que no se arrepiente de su derrota ante Jake Paul, una pelea en la que se subió al ring “por ultima vez”.

En su primer combate profesional en casi dos décadas, el legendario boxeador cayó por decisión unánime el viernes ante Paul, un youtuber de 27 años reconvertido a boxeador.

“Esta es una situación en la que pierdes pero aun así ganas”, publicó Tyson en X. “Estoy agradecido por lo de anoche. No me arrepiento de haber subido al ring por última vez”.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.

I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.

To…

— Mike Tyson (@MikeTyson) November 16, 2024