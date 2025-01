Mike McCarthy no planea entrenar en la NFL este año

Mike McCarthy, el exentrenador de los Dallas Cowboys que estaba en la carrera por el puesto para dirigir a los New Orleans Saints, ahora no planea entrenar este año y se concentrará en el ciclo de contratación de 2026, reveló una fuente a Adam Schefter, de ESPN, este martes por la noche.

New Orleans no ha tomado una decisión final, ya que ha celebrado segundas entrevistas con tres candidatos en total: Moore, el coordinador defensivo de los Miami Dolphins, Anthony Weaver, y el coordinador ofensivo de los New York Giants, Mike Kafka.

McCarthy tenía previsto tener su primera entrevista con los Saints esta semana, pero en su lugar se centrará en el ciclo de contratación de 2026, según dijo una fuente a ESPN, confirmando un informe de NFL Network.

McCarthy tuvo un récord de 49-35 en sus cinco temporadas como entrenador de Dallas. Su contrato expiró después de la temporada y las partes acordaron mutuamente ir en direcciones diferentes.

Se entrevistó para el puesto de entrenador en jefe de los Chicago Bears antes de que contrataran a Ben Johnson la semana pasada.

Los Saints son el último equipo de la NFL con una vacante de entrenador en jefe en la actualidad. Despidieron a Dennis Allen durante la temporada, y el entrenador de equipos especiales Darren Rizzi ocupó el puesto de forma interina (Rizzi también se entrevistó para el puesto de tiempo completo a principios de este mes).

El coordinador ofensivo de los Washington Commanders, Kliff Kingsbury, optó por no buscar el trabajo con los Saints, confirmó una fuente del equipo a ESPN el martes por la mañana. Y el coordinador ofensivo de los Bills, Joe Brady, optó por quedarse en Buffalo en lugar de buscar una segunda entrevista con el equipo.