¿Mensaje a Chucky Lozano y Memo Ochoa? Duilio Davino: «Los de jerarquía tampoco garantizan resultados»

México está a una semana de debutar en la Copa América 2024 y llega con ciertas dudas tras los resultados en los partidos de preparación ante Uruguay (0-4) y Brasil (2-3).

Además, Jaime Lozano, entrenador nacional, decidió convocar a nuevos futbolistas para probarlos en un torneo importante de cara al Mundial 2026.

Sin Hirving Lozanno, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez

Algunos nombres habituales en la Selección Mexicana son Hirving Lozano, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez, pero en esta ocasión quedaron fuera de la convocatoria de Jimmy Lozano.

El técnico del Tri ha dicho en varias ocasiones que quiere darle oportunidad a jugadores que tiene que ganarse un puesto, no a aquellos que no tiene que demostrar.

Ahora Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales varoniles de la Federación Mexicana de Futbol, declara que los jugadores de jerarquía no son garantía de buenos resultados.

«Traer jugadores de más jerarquía tampoco garantiza que puedas tener mejores resultados. Hemos avanzado en las últimas semanas de ver un equipo con proyección al Mundial.

«Los objetivos no cambian, lo que si cambia es el rol protagónico que tendrán otros para aumentar la lista de Jaime, sabemos que los que no vienen ahora van a poder estar, son jugadores importantes de jerarquía. Me gusta incluso lo que dice el Chucky (Lozano) de que él quería venir, así queremos a todos, pero Jaime decidió esta vez ver otras cosas».

Selección Mexicana: los 26 convocados

Porteros: Raúl Rangel, Julio González y Carlos Acevedo

Defensas: Israel Reyes, Brian García, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Jesús Orozco y Gerardo Arteaga

Medios: Marcelo Flores, Erick Sánchez, Edson Alvarez, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Bryan González, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Alexis Vega, César Huerta, Uriel Antuna, Jordi Cortizo y Orbelín Pineda

Delanteros: Guillermo Martínez, Santiago Giménez y Julián Quiñones