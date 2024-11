‘Me dolió mucho no poder ir a la Copa América’, Chucky Lozano rompe el silencio respecto a la Selección Mexicana

Hirving Lozano habló en La Última Palabra respecto a cuando lo dejaron fuera de la Copa América 2024, y donde no dudó en mostrar su incertidumbre en ese momento, donde declaró que tuvo una charla con Jaime Lozano, en ese entonces DT de la Selección Mexicana.

Lozano, profundizó en uno de los episodios más controvertidos de su carrera. El delantero mexicano reveló que su exclusión de la Copa América 2024 lo tomó por sorpresa y que mantuvo una conversación con Jaime Lozano para tratar de entender los motivos detrás de esta decisión. Además expresó su incertidumbre sobre su futuro en la Selección Mexicana y admitió que la situación generó dudas sobre su continuidad en el equipo nacional. El ‘Chucky’ dejó entrever que la conversación con Lozano fue cordial, pero que no logró despejar todas sus inquietudes.

“Chucky”, mencionó lo que le costó no ser llamado por la Selección Mexicana en la Copa América 2024, donde fue claro al mencionar su incertidumbre respecto a la parte del proceso, y declaró que no supo quién tomó esa decisión, sin embargo, siempre la respetó.

“Me dolió mucho no poder ir Copa América, me encanta ir a la Selección, pero fueron decisiones de no sé dónde”, declaró Lozano.

Hirving Lozano habló de su trayectoria en Europa

Lozano, mencionó que fue un sueño en su vida poder llegar a Europa, a lo que resaltó su legado que deja en el Viejo Continente, tras coronarse en Paises Bajos e Italia.

“Fue un sueño jugar en Europa y quedar campeón en el primer torneo, e ir a Italia y quedar campeón fue superespecial”, “Hay mucha nostalgia y tristeza, pero también la cosquillita de esa aventura (MLS)”, confesó Lozano.

Lozano respeta a ‘Vasco’ Aguirre como DT de la Selección Mexicana

El nuevo jugador del San Diego FC, no dudó en hablar de su respeto a Javier Aguirre, donde mencionó que al ser ‘un señor’ lo respeta y lo considera un gran entrenador.

“Es un gran entrenador y lo respeto muchísimo, es un señor, y eso a mí me gusta muchísimo”, sentenció ‘Chucky’ Lozano.

