Mascherano denuncia robo a jugadores de Argentina en base de entrenamiento

técnico de Argentina Javier Mascherano denunció que la selección fue víctima de un robo en su base de entrenamiento antes de la caótica derrota del miércoles en el primer encuentro del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos.

La delegación argentina presentó una denuncia ante la policía de Lyon, confirmó el jueves la oficina del fiscal de Saint-Étienne.

«Entraron al entrenamiento y nos robaron», aseguró Mascherano tras la derrota 2-1 ante Marruecos el miércoles. «A Thiago Almada le faltaba un reloj, anillos, todo… En un entrenamiento en Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento».

Almada es un mediocampista campeón del mundo que acaba de ser transferido del Atlanta United de la MLS al Botafogo de Brasil.

Ha sido un inicio atribulado de Juegos Olímpicos para Argentina, que ganó el oro en las justas de 2004 y 2008.

El encuentro en Saint-Étienne fue suspendido casi dos horas después de que aficionados de Marruecos saltaron al campo y lanzaron botellas en protesta por lo que pareció ser el gol del empate de Cristian Medina en el minuto 16 del tiempo añadido.

“Algunos aficionados pensaron que era el final del encuentro y decidieron invadir la cancha”, dijo el jueves Thomas Collomb, subdirector de seguridad de los Juegos Olímpicos de París. “La atmósfera era festiva. En ningún momento hubo un riesgo de seguridad para los jugadores y espectadores. A minutos del silbatazo final, se formó una burbuja de seguridad alrededor de los atletas».

Hay imágenes de jugadores argentinos reculando cuando al parecer se lanzó una bengala al campo.

“Puedo entender por por que se podrían haber preocupado los atletas argentinos”, indicó Bruno Le Ray, el director de seguridad del comité organizador. “El estadio Geoffroy-Guichard es conocido por no contar con barreras entre las gradas y el campo. Para nuestro conocimiento, no se lanzó ningún petardo. Definitivamente fue un incidente, pero no en el sentido de seguridad”.

Eventualmente, el duelo se reanudó después de que le pidieron a los aficionados que desalojaran el estadio. El gol fue anulado tras una revisión del VAR.

Marruecos resistió en los tres minutos adicionales que se disputaron para llevarse los tres puntos.

La Asociación de Fútbol de Argentina informó que presentó una queja oficial el miércoles ante la FIFA y “hará todo lo necesario» para garantizar la seguridad de sus jugadores.

Por su parte, el presidente argentino Javier Milei arribó el jueves en París, según confirmó su despacho, y tiene previsto reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron tras la reciente controversia que generó entre ambos países el cántico despectivo que jugadores de la selección argentina de fútbol dedicaron a la francesa tras la conquista de la Copa América.

El sábado, Marruecos enfrentará a Ucrania en Geoffroy-Guichard.

Información tomada de AP