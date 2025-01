Martín Anselmi, sin acuerdo para desvincularse de Cruz Azul

Los aficionados de Cruz Azul no dan crédito. Desde el miércoles, la probable salida del argentino Martín Anselmi, técnico que fue subcampeón de Liga y con el que La Máquina logró el récord de puntos en torneos cortos, genera en La Noria expresiones de descontento. “Si quería cerrar su ciclo, ¿por qué no se fue antes? Nos abandonó de un día para otro”, señala un grupo de seguidores a las afueras del lugar de entrenamiento del club, mientras su líder de 39 años aún no termina de resolver su salida al Porto de Portugal.

Los Dragones deben finiquitar la cláusula de rescisión de 5 millones de dólares para cerrar su traspaso. En caso de que dicha cantidad no llegue en un solo pago a las cuentas de La Máquina -Porto ofrece 3 mdd-, el argentino está obligado a dirigir hoy en el estadio Olímpico Universitario el partido contra el Puebla, correspondiente a la tercera fecha del torneo. Su ausencia puede derivar en un conflicto de dimensiones más amplias ante la FIFA.

“Es una falta de respeto, algo muy bajo. Primero pide jugadores, la directiva contrató a los refuerzos que quiso y ahora dice que se va”, replica el ex delantero celeste, Carlos Hermosillo, campeón de Liga en la final del Invierno de 1997.

“Anselmi revolucionó a Cruz Azul, pero no cerró el ciclo con un campeonato. Vamos a entrar a la fecha tres. Esta oferta del Porto no es algo que llegó ahorita, ya lo tenía desde hace seis meses. Que no vengan con cuentos”.

Al finalizar la práctica de ayer en La Noria, Anselmi salió sin dar declaraciones. Se despidió del plantel y justificó su salida bajo el argumento de que es un sueño profesional. Su equipo de trabajo programó un vuelo por la noche hacia Porto, sin importar que el entrenador no haya llegado a un acuerdo para el pago de los 5 millones de la cláusula. La Máquina no pretende liberar su pase hasta que se salde el monto en una sola operación, no de forma diferida como plantean los Dragones.