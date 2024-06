Marco Fabián no renuncia a jugar la Champions League

La esperanza es lo que muere al último, y así lo tiene planteado Marco Fabián, quien no renuncia al sueño de jugar la UEFA Champions League antes de su retiro.

Después de obtener el ascenso con el Rangers FC de Andorra, el futbolista mexicano ve más cercano disputar el mejor torneo de clubes de Europa que colgar los botines con el club de sus amores.

Marco Fabián y su sueño de jugar la Champions con Rangers

El futbolista de 34 años logró una hazaña en el futbol de Europa y algo inédito para un jugador mexicano después de conseguir el ascenso a la Primera División de Andorra, y fue salir campeón como socio, presidente y jugador del Rangers FC.

Con esto, Marco Fabián ve más cercano disputar la UEFA Champions League que colgar los botines con el equipo que le vio nacer profesionalmente, el Club Guadalajara, por lo que ya le puso fecha.

«No me quita el sueño el no poder retirarme con Chivas, ya está muy lejano y hay que ser realistas; es casi imposible», mencionó en entrevista para ESPN.

«Creo que todavía falta un año más para retirarme porque me faltó solamente una cosa por lograr, hablando con clubes o a nivel selección, que fue jugar una Champions League. Gracias a Dios jugué una Europa League, jugué todos los torneos habidos y por haber con Selección Mexicana y hoy en día ese sueño sigue todavía intacto de jugar la Champions y también está la posibilidad de lograrlo con mi propio equipo».

¿Cómo puede Marco Fabián jugar la Champions League?

El futbolista tapatío compartió los planes que tiene en mente para cumplir su sueño: «Me voy a registrar como jugador dentro del Rangers, a pesar de actuar como presidente, pero veremos qué pasa a mitad de torneo».

«Si vemos que hay alguna posibilidad de estar cerca, de tener esa oportunidad, regresaré a las canchas, así que seguiré en buena forma física».

«Porque obviamente me gusta estar activo y si hay oportunidad de apoyar y de poder lograr ese sueño de al menos estar en las eliminatorias para puestos europeos ahí estaré todavía, así que por lo menos un año tardaré en hacer oficial mi retiro profesionalmente».

Futbolistas mexicanos están sobrevalorados

Para finalizar, ‘Marquito’ lamentó que el futbolista mexicano no tenga facilidades de emprender la aventura por Europa, ya que considera que los venden muy caros.

«Seamos sinceros y te lo digo de viva voz porque me tocó estar mucho tiempo en Alemania, la liga mexicana es una liga de mucho crecimiento donde económicamente se paga muy bien, pero que no está a la vista de todos, en Europa no la ven mucho«.

«No conocen la Liga MX y de pronto cuando ven algún jugador sobresaliente o con cualidades para ir a Europa y preguntan por él, lo ponen en un valor extremadamente alto el cual siendo dueño de un equipo de Europa por más que te parezca bien vas a preferir con ese dinero traer a dos o tres brasileños«, concluyó.