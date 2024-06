Llega la última oportunidad de Dustin Poirier

Dustin Poirier es de esos peleadores que se han ganado el cariño del público. Para muchos, es un rey sin corona y merece ser campeón de la UFC. La madrugada del sábado al domingo (04:00, App de Eurosport) se enfrentará a Islam Makhachev por la corona del peso ligero en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Será la tercera vez que pelee por un cinturón absoluto y, por su mente, pasa la idea de una retirada.

“No voy a subir la escalera otra vez. He estado haciendo esto por mucho tiempo. Es un deporte muy egoísta. Estoy listo para ser padre y esposo y estar en casa y tener una rutina. No diría que no puedo volver a hacerlo. Puedo hacerlo otra vez. Es solo que… esto es todo para mí. Este podría ser el último… Todavía estoy indeciso, gane o pierda. Solo quiero estar contento con mi carrera”, reveló el estadounidense en entrevista con Shakiel Mahjouri. La retirada acecha a Poirier, que está nuevamente ante la oportunidad de ser campeón.

El Diamante es uno de los peleadores históricos de la compañía. Su trilogía con Conor McGregorfue una de las rivalidades favoritas de los aficionados. Fue el único peleador en noquear al irlandés, un dato que destacó el excampeón del peso welter Kamaru Usman para tener en cuenta a la hora de no infravalorarle. También fue el único en someter a Michael Chandler y ha sido monarca interino del peso ligero. Es un “veterano” (lleva 30 peleas en la UFC) amado por el público.

A la tercera va la vencida, o eso dicen. Poirier se ha enfrentado a lo mejor de la compañía y, el sábado, tendrá en frente al número uno en el ranking libra por libra. Makhachev estará ante la tercera defensa de su título, que puso en juego dos veces ante el excampeón del peso pluma Alexander Volkanovski. Para el ruso, no es el combate ideal. Los luchadores que estaban por encima del estadounidense en el ranking (Arman Tsarukyan, Charles Oliveira y Justin Gaethje) tenían sus citas asignadas en el UFC 300, por lo que era “su única opción”.

