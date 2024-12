Liam Lawson ocupará el lugar de ‘Checo’ Pérez en Red Bull

Unas horas después de anunciar que Sergio Pérez dejaba de ser parte de su equipo, Red Bull hizo oficial que el piloto neozelandés Liam Lawson será quien los sustituya y se convierta en el coequipero de Max Verstappen en la temporada 2025.

A través de una publicación en sus cuentas de redes sociales, Red Bull confirmó lo que ya era un secreto a voces desde hace semanas: Lawson tendrá la dura tarea de manejar el segundo auto de la escudería, el mismo que trituró a pilotos como Pierre Gasly, Alex Albon y recientemente al mexicano Checo Pérez, pero quien dejó un camino no tan sencillo de seguir, al haber ganado dos Campeonatos de Constructores, haber sido parte del único 1-2 de Red Bull en la tabla final del Campeoanto de Pilotos y además, haber estado cuatro años en la silla más caliente de la F1.

Lawson sólo ha competido en 11 Grandes Premios en su trayectoria, tiene 22 años y es egresado del Juniro Team de Red Bull, el cual maneja el asesor especial del equipo, Helmut Marko.

Toda la trayectoria de Lawson en la F1 ha sido hasta el momento en el equipo menor de la marca de las bebidas energizantes, antes AlphaTauri, hoy Racing Bulls y siempre como sustituto de Daniel Ricciardo, primero por una fractura del australiano y luego, cuando el equipo decidió bajar a ‘Honey Badger’ or bajo rendimiento.

«Para ser honesto, es bastante loco (ser piloto de Red Bull). Sigue siendo obviamente surrealista. Obviamente acaba de suceder, así que sí, pero es muy emocionante. Es algo por lo que obviamente he trabajado durante mucho tiempo. Probablemente no esperaba que fuera tan rápido, pero obviamente es algo para lo que me siento preparado y emocionado.

«Quiero decir, probablemente sea el lugar más difícil para estar, pero también ofrece la mayor cantidad de oportunidades. Obviamente (Max) es el mejor del mundo en este momento, así que no hay nadie mejor de quien aprender. No hay nadie mejor con quien estar. En cada sesión que conduzco, básicamente puedo mirar todos sus datos y ver exactamente cómo lo hace. Entonces es una gran oportunidad. Por mucho que sé que va a ser extremadamente difícil, no hay nadie mejor de quien aprender», dijo Lawson

La apuesta de Christian Horner en Red Bull dejó a un lado al japonés Yuki Tsunoda, quien también aspiraba a la promoción, pero que ha visto como ha sido menospreciado una vez más, a pesar de que ha superado a Lawson en su tiempo como coequiperos.