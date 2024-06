Katty Martínez le dijo adiós al América, llega a Rayadas

Katty Martínez ya se despidió del América Femenil y ahora emprenderá la nueva aventura con Rayadas. De hecho, la delantera mexicana ya firmó con las regias y solo resta que el equipo lo haga oficial.

¿Cómo fue la despedida de Katty Martínez del América?

«Desde la primera vez que te la pones nada vuelve a ser igual, me duele decir adiós, me duele tener que despedirme, me duele tener que dejar algo que trabajamos tan bonito y he venido a la que he sentido que es mi casa desde hace dos años y medio a agradecerles por tanto», dijo en un video en redes sociales.

Katty estuvo durante dos años y medio con las Águilas, y desde que está en la Liga Mx Femenil en 2017, la atacante mexicana suma 148 goles y 12 finales disputadas en la competencia.

Cabe destacar que Martínez es la segunda jugadora en militar en Tigres Femenil y Rayadas, luego de Ana Gaby Paz, quien arribó este verano al conjunto albiazul, dos jugadoras que iniciaron el proyecto de las Amazonas en 2017.

Cuenta con cinco campeonatos en la Liga MX Femenil, ya que sumó cuatro títulos con Tigres en el Clausura 2018, 2019, 2021 y Apertura 2020, mientras que con América fue campeona en el Clausura 2023.

Las jugadoras que han estado en Tigres y Rayadas

Este verano se dieron los primeros movimientos con jugadoras que han estado tanto en Tigres Femenil y Rayadas, ya que además de Katty Martínez y Ana Gaby Paz, Silvana Flores dejó al Monterrey este verano para firmar con las Amazonas.