Kansas City Chiefs invertirán 800 mdd para remodelar Arrowhead Stadium

Kansas City Chiefs, campeones de Super Bowl LVIII de la NFL, anunciaron este jueves que invertirán 800 millones de dólares en la renovación de su hogar, el Arrowhead Stadium.

Arrowhead Stadium is the iconic heartbeat of Chiefs Kingdom – full of history, amazing memories, and so many more good times to come. Our vision is to elevate our unrivaled fan experience for the next generation of fans with improvements across all levels inside, new activation… pic.twitter.com/9gHLJ8MDBv

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 28, 2024